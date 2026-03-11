Κυριάκος Μητσοτάκης στο Athens Alitheia Forum: Θύμα fake news και η οικογένειά του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Athens Alitheia Forum, εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με τη διάδοση των ψευδών ειδήσεων, επισημαίνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν γίνει θύματα τέτοιων καταστάσεων.

Η απειλή των fake news

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. «Υπάρχει η ψευδής είδηση, δεν υπάρχει η ψευδής άποψη», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι απόψεις είναι διαφορετικές από τις ψευδείς ειδήσεις. Υπογράμμισε τη σημασία της ταχύτητας με την οποία διαδίδονται οι ειδήσεις, ιδίως μέσω των κοινωνικών δικτύων, και αναφέρθηκε στα bots που αναπαράγουν ψεύτικο περιεχόμενο.

«Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πολλοί λογαριασμοί δεν είναι πραγματικοί, είναι bots. Το έχουμε δει στη χώρα μας σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Προτάσεις αντιμετώπισης

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των παραδοσιακών μέσων είναι βασική για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Επίσης, αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ψευδών ειδήσεων. «Πρέπει να γνωρίζουμε αν κάτι είναι πραγματικό ή δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης», σημείωσε.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι έχει δει βίντεο με τον ίδιο να μιλάει κινέζικα, κάτι που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραπλάνησης μέσω της τεχνολογίας. Η εκπαίδευση της νέας γενιάς για την αναγνώριση τέτοιων φαινομένων είναι επίσης απαραίτητη, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη.

Πολιτικός διάλογος και νομική προσέγγιση

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι σε ένα κακόβουλο περιβάλλον πολιτικού διαλόγου, η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται συχνά για πολιτικούς σκοπούς. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νομικών μέτρων για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. «Δεν νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μπορέσουμε να βρούμε προφανή νομική απάντηση», δήλωσε, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει την υιοθέτηση της αμερικανικής προσέγγισης που επιτρέπει τη διάδοση ψευδών ειδήσεων χωρίς περιορισμούς. Η ανάγκη για οργανωμένη αντίσταση κατά της παραπληροφόρησης είναι επιτακτική, καθώς πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ατομική και οικογενειακή στοχοποίηση

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι έχει υπάρξει στόχος επιθέσεων και ψευδών πληροφοριών, λέγοντας: «Η οικογένειά μου έχει υποχρέωση να αμυνθεί». Αναγνώρισε ότι οι επιθέσεις δεν αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για προστασία από την παραπληροφόρηση.

«Η παραπληροφόρηση μπορεί να έχει πολιτικό σκοπό ή και απάτες», κατέληξε ο Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία, την παραπληροφόρηση. Η ανάγκη για ενίσχυση των παραδοσιακών μέσων και η εκπαίδευση των πολιτών είναι απαραίτητες, καθώς οι επιπτώσεις των fake news μπορούν να είναι καταστροφικές, όχι μόνο για πολιτικούς, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Η τεχνολογία, αν και προσφέρει δυνατότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κακόβουλους σκοπούς, γεγονός που απαιτεί προσοχή και δράση.

Κριτική Στάση Απέναντι στη Διοργάνωση και την Πολιτική Αντιπαράθεση

Το Athens Alitheia Forum, παρά τον σοβαρό του χαρακτήρα, δεν έμεινε στο απυρόβλητο της κριτικής. Η αντιπολίτευση (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) επέλεξε να απέχει, χαρακτηρίζοντας την εκδήλωση ως «κυβερνητικό σόου» και «πλυντήριο» για την προπαγάνδα του Μαξίμου. Είναι πράγματι οξύμωρο να μιλά για καταπολέμηση της τοξικότητας μια κυβέρνηση που συχνά κατηγορείται για στοχοποίηση δημοσιογράφων και για τη χρήση «ρυπαρών δικτύων» στην υπόθεση των υποκλοπών. Η επίκληση της «αλήθειας» σε ένα συνέδριο που οργανώνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο φαντάζει περισσότερο ως μια προσπάθεια ελέγχου του αφηγήματος, παρά ως μια ειλικρινής προσπάθεια θωράκισης του δημόσιου διαλόγου. Η δημοκρατία απαιτεί πλουραλισμό και όχι μονοφωνικά πάνελ που αυτοθαυμάζονται για την «αντικειμενικότητά» τους.

Διαβάστε ακόμα: Σημαντική τριμερής συνάντηση στην Κύπρο: Μητσοτάκης και Μακρόν ενώνουν δυνάμεις