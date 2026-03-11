Η δίκη της Χρυσής Αυγής έφτασε σε ένα ακόμη κρίσιμο σημείο, με την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να στέλνει στη φυλακή την Ελένη Ζαρούλια, σύζυγο του γενικού γραμματέα του κόμματος, Νίκου Μιχαλολιάκου. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος των ποινών που επιβλήθηκαν συνολικά στους οργανωτές και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στο δικαστικό αγώνα κατά του ακροδεξιού κόμματος.

Η Ελένη Ζαρούλια, η οποία μέχρι τώρα είχε καταφέρει να αποφύγει τη φυλακή, βρέθηκε αντιμέτωπη με ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθεί η μετατροπή της ποινής σε χρηματική, με το δικαστήριο να συμφωνεί και να αποφασίζει την έκτιση της ποινής. Η Ζαρούλια ήταν μία από τους τέσσερις καταδικασθέντες που δεν είχαν εκτίσει φυλάκιση μέχρι τώρα, μαζί με τους Γιώργο Δήμου, Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο και Γεώργιο Σκάλκο.

Ποινές για το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές 13 ετών στον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Γιάννη Λαγό, τον Χρήστο Παππά και τον Γιώργο Γερμενή, όπως και σε πρώτο βαθμό για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών. Οι εν λόγω ποινές επιβεβαιώνουν την σοβαρότητα των κατηγοριών και την αποφασιστικότητα της δικαιοσύνης να αντιμετωπίσει την εγκληματική δράση του κόμματος.

Αποφυλακίσεις και αναστολές

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστοδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα, με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τρία χρόνια. Παράλληλα, για τέσσερις κατηγορούμενους, Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, με το δικαστήριο να καθορίζει το ποσό των 5 ευρώ ημερησίως.

Αντιδράσεις και συνέπειες

Η απόφαση για τις ποινές της Χρυσής Αυγής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μια καθυστερημένη αλλά απαραίτητη δικαιοσύνη για τα θύματα της εγκληματικής δραστηριότητας του κόμματος. Η μητέρα του Παύλου Φύσσα, ενός από τα θύματα της Χρυσής Αυγής, δήλωσε ότι η ημέρα αυτή είναι ιστορική, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη θα υπερισχύσουν.

Εν τω μεταξύ, οι δικηγόροι των καταδικασθέντων έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν περαιτέρω ένδικα μέσα, υποστηρίζοντας ότι οι ποινές είναι υπερβολικές. Η απόφαση του Εφετείου όμως καθιστά σαφές το μήνυμα της ελληνικής δικαιοσύνης απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής και οι επακόλουθες αποφάσεις του δικαστηρίου αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης του φαινομένου του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ελλάδα. Η επιβολή αυστηρών ποινών στα ηγετικά στελέχη του κόμματος αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης και αποκατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα.

