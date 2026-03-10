Νικήτας Κακλαμάνης: Οι ομιλίες στη Βουλή «κυνηγούν» την τηλεθέαση χωρίς κοινοβουλευτικό λόγο

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τη διάρκεια του Athens Alitheia Forum, το οποίο διεξάγεται στις 10-11 Μαρτίου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στη διαχρονική εξέλιξη και ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Ο Κακλαμάνης τόνισε ότι σε προηγούμενες εποχές, οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως της παράταξής τους, διακρίνονταν για την ποιότητα του λόγου και το ήθος τους. "Και τώρα βλέπω και ψάχνω να βρω, οριζόντια, αντίστοιχες προσωπικότητες, για το ποιοι είμαστε μέσα στη Βουλή", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιστορικές αναφορές και παιδεία

Αναφερόμενος στις ιστορικές πρακτικές της Βουλής, ο Κακλαμάνης μίλησε για μια παλαιότερη συζήτηση μεταξύ του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και του Ηλία Ηλιού, όπου, παρά τις σφοδρές ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, δεν υπήρξε καμία προσβλητική φράση. "Αυτό το λέω για να πω ότι παίζει ρόλο ποιοι είμαστε αυτοί που είμαστε μέσα στη Βουλή και τι είδους παιδεία έχουμε", πρόσθεσε.

Ευθύνες κομμάτων και δημοσιογράφων

Καθόρισε ότι η ευθύνη για την ποιότητα του πολιτικού λόγου βαραίνει πρώτα τα κόμματα και, κατά δεύτερο λόγο, τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τους υποψηφίους πριν την ψήφο τους. "Τεράστια ευθύνη έχουν και οι δημοσιογράφοι", υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές προβάλλονται ομιλίες που δεν προσφέρουν ουσιαστικό πολιτικό λόγο. "Τα γαλλικά που ανταλλάσσουμε μέσα στη Βουλή γίνονται πρώτη είδηση στα δελτία των καναλιών σας, ενώ λέγονται και σοβαρά πράγματα μέσα στη Βουλή", ανέφερε.

Ρυθμίσεις και πειθαρχικές ποινές

Ο Κακλαμάνης επισήμανε ότι η ποιότητα του κοινοβουλευτικού λόγου απαιτεί και ανανέωση των κανονισμών. Σημείωσε ότι το μέτρο του «κόφτη» στις ομιλίες των βουλευτών έχει ήδη δείξει αποτελέσματα. "Θα πάρουν επιστολή και οι 300 βουλευτές για να πουν την άποψή τους για την αλλαγή κανονισμού", δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις θα κωδικοποιηθούν για να παραδοθούν στο επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής.

Αξιολόγηση και κοινοβουλευτική συμπεριφορά

Ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε την ανάγκη για έλεγχο στην αξιολόγηση των βουλευτών, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί ικανοί βουλευτές δεν έχουν την προβολή που τους αξίζει. "Ελπίζω να μην χαθούν διότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να διαδεχθούν τους παλιούς καλούς", είπε. Πρότεινε να γίνει συζήτηση με τους αρχηγούς των κομμάτων για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των βουλευτών, ώστε να αποτελέσει κριτήριο για την υποψηφιότητά τους.

Αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων

Ο Κακλαμάνης αναφέρθηκε στα προβλήματα που προκαλούν οι ψευδείς ειδήσεις, τονίζοντας ότι έχουν πλήξει το έργο της Βουλής. Υπογράμμισε ότι η Βουλή χρηματοδοτεί σημαντικές δράσεις, όπως η δημιουργία ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως αυτά δεν προβάλλονται επαρκώς από τα ΜΜΕ. "Δεν έχω δει σε κάποιο site ή κανένα δελτίο ειδήσεων καναλιού να προβάλλεται κανένα απολύτως", κατήγγειλε.

Η παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη στο Athens Alitheia Forum είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ποιότητα του πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα. Η ανάγκη για αλλαγές στους κανονισμούς και η ενίσχυση της ευθύνης τόσο των κομμάτων όσο και των δημοσιογράφων είναι κρίσιμη για την αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού λόγου. Η αναφορά του στη σημασία της παιδείας και της πολιτικής ηθικής προσφέρει μια διεισδυτική οπτική στην πολιτική σκηνή της χώρας.

«Πάντως θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στη δική σας κλίμακα αξιολόγησης», τόνισε προς τους δημοσιογράφους ο κ. Κακλαμάνης, γιατί, όπως είπε, «ο πολύς κόσμος δεν παρακολουθεί το Κανάλι της Βουλής ή δεν βλέπουν ποτέ τους βουλευτές αυτούς να μιλούν στη Βουλή, ενώ υπάρχουν διαμαντάκια μέσα σε όλα τα κόμματα. Κι ελπίζω να μην χαθούν διότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να διαδεχθούν τους παλιούς καλούς που σας είπα μέσα σε όλα τα κόμματα».

Όπως ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, θα αναλάβει πρωτοβουλία να επισκεφθεί τους αρχηγούς των κομμάτων, αρχής γενομένης από του δικού της ΝΔ και «θα τους πω πως πρέπει κι εσείς τώρα ως πολιτική αρχή να μιλήσετε με τους βουλευτές σας και να φύγει το μήνυμα τουλάχιστον ότι θα είναι και ένα από τα κριτήρια του αν θα ξαναείσαι υποψήφιος, όχι μόνο πόσες φορές έκανες επερωτήσεις στη Βουλή, όχι μόνο πόσα νομοσχέδια εισηγήθηκες αλλά και ποια ήταν η κοινοβουλευτική σου συμπεριφορά», διότι «εάν φύγει μία φορά το μήνυμα και κοπεί ο βουλευτής διότι ντρόπιασε και το κόμμα του αλλά και τη Βουλή με τη συμπεριφορά του να δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα».

Ο πρόεδρος της Βουλής υπενθύμισε πως το ίδιο το έργο της Βουλής έχει πέσει θύμα αναληθών ειδήσεων, όσον αφορά τους μισθούς των βουλευτών και τα χρήματα που της διατίθενται (μόλις το 2/1000 του προϋπολογισμού), ενώ δεν αναφέρθηκε πως «με τα 8 εκατομμύρια που διέθεσε η Βουλή στη διάρκεια του κορωνοϊού και τις 50 ΜΕΘ που δημιουργήθηκαν, σώθηκαν εκατοντάδες πολίτες» ή δεν έχει γίνει γνωστό το έργο της Βουλής στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα «όπου ανακαινίζουμε τους κοιτώνες και φτιάχνουμε γήπεδο μπάσκετ». Και πρόσθεσε πως «όταν βοηθούμε π.χ. τον στρατό με πολύ μεγάλες δωρεές, τα δελτία τύπου τα βλέπω εγώ και δεν έχω δει σε κάποιο site ή κανένα δελτίο ειδήσεων καναλιού να προβάλλεται κανένα απολύτως».

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης και Μακρόν στέλνουν μήνυμα στήριξης στην Κύπρο: «Η Κύπρος δεν είναι μόνη»