Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια πρόσφατη εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, μοιράστηκε προσωπικές της αναμνήσεις από την εγκυμοσύνη της σε ηλικία 20 ετών. Η βουλευτής, μιλώντας για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, εξέφρασε την επιφυλακτικότητά της σχετικά με τον εορτασμό της ημέρας αυτής. «Σπανίως όλα αυτά τα χρόνια μιλάω για την ημέρα της γυναίκας. Με καλούν συνήθως παντού, βρίσκω μια δικαιολογία και σε απλά ελληνικά, “την κάνω”, γιατί η “Ημέρα της Γυναίκας” κάπου με ενοχλεί γιατί μια φορά τον χρόνο μας θυμούνται όλοι… Οπότε θέλω να σας ομολογήσω ότι δεν “τρελαίνομαι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό στο μαιευτήριο

Η Μπακογιάννη θυμήθηκε τη στιγμή που επισκέφθηκε το μαιευτήριο για να γεννήσει το πρώτο της παιδί. Περιέγραψε τον διάλογο που είχε με το προσωπικό του μαιευτηρίου, ο οποίος αποκάλυπτε την κοινωνική νοοτροπία της εποχής. Όταν η υπάλληλος ρώτησε πότε παντρεύτηκε, η Μπακογιάννη αποκρίθηκε ότι δεν ήταν παντρεμένη, και η απάντηση της υπαλλήλου ήταν: «και το παιδί ποιανού είναι;». Η Ντόρα απάντησε με χιούμορ: «Αγνωστου πατρός». Αυτή η εμπειρία ανέδειξε την αντίληψη της ιδιοκτησίας του παιδιού, καθώς η Μπακογιάννη τόνισε ότι το παιδί δεν θεωρούνταν δικό της, αλλά κάποιου άλλου.

Προκλήσεις της γυναίκας στην πολιτική

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο πεδίο της πολιτικής, όπου η Μπακογιάννη εξέφρασε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Αναφέρθηκε στην προκατάληψη ότι ο ρόλος της γυναίκας περιορίζεται στην οικογένεια και στο σπίτι. Μοιράστηκε μια αναμνηστική ιστορία από μια συνάντηση σε καφενείο στην Ευρυτανία, όπου ένας παππούς, βλέποντάς την, της είπε: «Εγώ τσούπρες δεν ψηφίζω». Ωστόσο, όπως είπε, δύο εκλογές αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος την ψήφισε, αποδεικνύοντας ότι οι αντιλήψεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Σχόλια και συμπεράσματα

Η Ντόρα Μπακογιάννη με τις δηλώσεις και τις αναμνήσεις της αναδεικνύει την πορεία των γυναικών στην ελληνική κοινωνία και την πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι οι προκαταλήψεις παραμένουν, αλλά σταδιακά ξεπερνιούνται. Η προσωπική της ιστορία από το μαιευτήριο είναι μια μαρτυρία για την αλλαγή νοοτροπίας που χρειάζεται, ώστε οι γυναίκες να αποκτούν την αναγνώριση και την αξία που τους αναλογεί.

