Με την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης στην Κύπρο, οι ηγέτες Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Εμανουέλ Μακρόν ενίσχυσαν τη σημασία της συνεργασίας και της ενότητας εν μέσω των αυξανόμενων προκλήσεων στη Μέση Ανατολή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να διαρκεί ήδη δέκα ημέρες.

Συμβολισμός της παρουσίας των στρατευμάτων

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε την αποστολή δύο ζευγών ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Κίμων» και «Ψαρά», τονίζοντας ότι αυτή η κίνηση είναι ένδειξη της ιστορικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. «Η παρουσία σας εδώ στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος, ευχαριστώντας τους ηγέτες για την υποστήριξή τους.

Η δήλωση του Χριστοδουλίδη περιλάμβανε και την επισημάνση ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο. «Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας την ιστορία της χώρας που έχει υποστεί παράνομη εισβολή για 52 χρόνια.

Η στρατηγική θέση της Γαλλίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στην Κύπρο, υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής ασφάλειας. «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να επικεντρώνεται στην άμυνα και την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για προστασία της ναυσιπλοΐας και για τη διασφάλιση ότι η Κύπρος δεν θα μείνει μόνη, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινής δράσης μεταξύ των κρατών-μελών.

Το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους ηγέτες και τον κυπριακό λαό, τόνισε την προτεραιότητα της ασφάλειας της Κύπρου για την Ελλάδα. «Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος».

Αναφερόμενος στην αλληλεγγύη που εκφράζει η Ελλάδα, υπογράμμισε ότι «είμαστε πολλοί, γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο».

Επίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, οι τρεις ηγέτες επισκέφτηκαν το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όπου τους υποδέχτηκαν οι χειριστές των αντιπυραυλικών Mistral. Στη συνέχεια, ο Μητσοτάκης και ο Χριστοδουλίδης επιθεώρησαν τα F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κύπρο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, ενισχύοντας τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σχολιασμός

Η τριμερής συνάντηση των ηγετών στην Κύπρο υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι δηλώσεις των ηγετών δεν είναι μόνο μια έκφραση αλληλεγγύης, αλλά και μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την αποτροπή πιθανών απειλών. Η υποστήριξη της Ελλάδας και της Γαλλίας προς την Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την προώθηση της ασφάλειας στην περιοχή και τη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης.

