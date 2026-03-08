Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη σύλληψη ενός Γεωργιανού κατασκόπου που παρακολουθούσε το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα, οδήγησε στην ενεργοποίηση του σχεδίου «Σκορπιός της Ερήμου» στις αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στοχεύει στην προστασία κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών από πιθανές κατασκοπευτικές δραστηριότητες και απειλές.

Το υπόβαθρο της ενεργοποίησης

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του σχεδίου ήρθε ως απάντηση στην αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία επέφερε ανησυχίες για την ασφάλεια στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η σύλληψη του κατασκόπου στη Σούδα, καθώς και οι αναφορές για άλλες κατασκοπευτικές δραστηριότητες, ενίσχυσαν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση.

Οι βάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας είναι η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης. Αυτές οι βάσεις αποτελούν σημαντικούς στρατιωτικούς κόμβους για τις ΗΠΑ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και απαιτούν ιδιαίτερη προστασία λόγω της στρατηγικής τους θέσης.

Ανάπτυξη δικτύου πληροφοριών

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών που περιλαμβάνει παρακολούθηση ξενοδοχείων, χώρων βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Οι αρχές ελέγχουν διαμονές προσώπων με καταγωγή από χώρες της Μέσης Ανατολής και μεμονωμένους ταξιδιώτες με διαβατήρια που δεν αντιστοιχούν στη χώρα καταγωγής τους.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ΕΥΠ περιλαμβάνουν αναφορές για ύποπτες ερωτήσεις και δραστηριότητες, όπως ήταν οι περιπτώσεις δύο ανδρών Αζέρικης καταγωγής που εμφανίστηκαν με πολωνικά διαβατήρια και έθεσαν ερωτήσεις για καταλύματα με θέα στον κόλπο της Σούδας.

Η στρατηγική της ΕΥΠ

Η στρατηγική της ΕΥΠ περιλαμβάνει την εναλλαγή των μυστικών στελεχών της σε διάφορους ρόλους, από ζευγάρια σε διακοπές μέχρι σερβιτόρους, για την ανάπτυξη πληροφοριακής δράσης γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές. Αυτή η τακτική έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, καθώς τους τελευταίους οκτώ μήνες έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία σε Κρήτη και Έβρο, με παρόμοιο τρόπο δράσης των υπόπτων.

Παράλληλα με τις βάσεις στην Κρήτη και τη Θράκη, η ΕΥΠ έχει αναπτύξει δίκτυο πληροφοριών και στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο, όπου υπήρξε προηγούμενη παρουσία του εναερίου στόλου των ΗΠΑ.

Αντίδραση και προκλήσεις

Η ενεργοποίηση του σχεδίου «Σκορπιός της Ερήμου» αποδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία οι ελληνικές και αμερικανικές αρχές αντιμετωπίζουν τις απειλές κατά της ασφάλειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Η συνεχής παρακολούθηση και η συλλογή πληροφοριών είναι κρίσιμες για την αποτροπή κινδύνων και την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γεράσιμος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι «η Σούδα δεν απειλείται» και επεσήμανε τη σημασία της αμυντικής διάταξης της χώρας, η οποία δεν τίθεται προς συζήτηση. Οι δηλώσεις αυτές προσπαθούν να καθησυχάσουν το κοινό και να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στις ικανότητες των αρχών να διαχειριστούν τις τρέχουσες προκλήσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου. Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και αμερικανικών αρχών είναι κρίσιμη για την επιτυχή αντιμετώπιση των ενδεχόμενων απειλών.

Η ενεργοποίηση του σχεδίου «Σκορπιός της Ερήμου» δείχνει την αυξημένη ανάγκη για ασφάλεια σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών αλλαγών. Η Ελλάδα, ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ, καλείται να διαχειριστεί με προσοχή τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των στρατιωτικών και εθνικών συμφερόντων της.

Διαβάστε ακόμα: Δένδιας: «Το Ιράν δεν μπορεί να χτυπήσει την Ελλάδα» – Τι απαντά για τα drones στη Σούδα