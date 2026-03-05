Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο, το Ιράν και τον Λίβανο αποτέλεσαν το κύριο θέμα της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την Πέμπτη, 5 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν ανησυχίες και συζήτησαν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων στην περιοχή.

Συντονισμός για την ασφάλεια στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο Μακρόν για την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο, ιδιαίτερα σε θέματα άμυνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή και να συντονίσουν τις ενέργειές τους, ενισχύοντας τις στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή για την προστασία της Κύπρου.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στον Γάλλο πρόεδρο, η Γαλλία, μαζί με την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στην Κύπρο με την αποστολή στρατιωτικών πόρων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στρατιωτική συνεργασία

Αυτή η πρωτοβουλία του Μακρόν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας. Εκτός από την Ελλάδα και τη Γαλλία, η Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία και η Ολλανδία, αναμένεται να συνδράμουν στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου. Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ανέφερε ότι αποφασίστηκε ένας διαρκής συντονισμός μεταξύ των υπουργείων Άμυνας για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της κρίσης.

Ισπανική συμμετοχή και ναυτική ενίσχυση

Η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας "Cristóbal Colón" στην Κύπρο. Η φρεγάτα θα συμμετάσχει σε αποστολές προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας, συνοδεύοντας το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και ελληνικά πολεμικά πλοία. Αυτή η αποστολή ακολουθεί την επίθεση που υπέστη η βρετανική βάση του Ακρωτηρίου από ιρανικό drone.

Με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποφυγή στρατιωτικής κλιμάκωσης, οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να παρέχουν συλλογική υποστήριξη προς την Κύπρο, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, που προβλέπει τη στήριξη χώρας-μέλους σε περιπτώσεις απειλής.

Η επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα του πώς οι ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων ασφαλείας. Η ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας στην Κύπρο και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα υποδεικνύουν τη σημασία που αποδίδουν οι ευρωπαϊκές χώρες στη σταθερότητα της περιοχής. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, η συνεργασία και ο συντονισμός παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας.

