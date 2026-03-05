Η απόφαση της Ελλάδας να στείλει συστοιχίες πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο και δυνάμεις στην Κύπρο έχει προκαλέσει την οργή της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η κίνηση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρή ένταση στις διμερείς σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών.

Η αντίδραση της Άγκυρας

Σε μια έντονη δήλωση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι Τούρκοι της Κύπρου και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» δεν χρειάζονται καμία εξωτερική βοήθεια για την ασφάλειά τους, δεδομένης της υποστήριξης από την Τουρκία. Η Άγκυρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει και αυτή δυνάμεις στην κατεχόμενη Κύπρο υπό το πρόσχημα της προστασίας από εξωτερικές απειλές, εκφράζοντας τη δυσφορία της για τις ενέργειες της Αθήνας.

Η τουρκική πλευρά επίσης επικεντρώνεται στην αποστολή των Patriot στην Κάρπαθο, θεωρώντας ότι παραβιάζεται το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Οντζού Κετσελί, αναφέρει: «Τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμε τις δηλώσεις που έγιναν κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ως ανεύθυνες, ατυχείς και ακατάλληλες».

Η απάντηση της Ελλάδας

Η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα στις αιτιάσεις της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως ανυπόστατες και μονομερείς. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, σημείωσε ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες όπως η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και η Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στις οποίες η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος. «Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε η Ζωχιού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αμυντική ετοιμότητα λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας στην περιοχή.

Η επόμενη μέρα στη διπλωματία

Η αντιπαράθεση αυτή προσθέτει νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, με τις δύο χώρες να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά παρά τις αντίθετες θέσεις της διεθνούς κοινότητας.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα επικεντρώνεται στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογραφεί δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβήτηση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη αναδεικνύει την ανάγκη για μια σταθερή και συνετή προσέγγιση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς οι εντάσεις γύρω από ζητήματα κυριαρχίας και στρατιωτικοποίησης συνεχίζουν να δοκιμάζουν τις αντοχές της διπλωματίας. Η διεθνής κοινότητα και οι οργανισμοί ασφαλείας καλούνται να παίξουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση αυτών των διαφορών, εξασφαλίζοντας ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

