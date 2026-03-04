Δένδιας: «Το Ιράν δεν μπορεί να χτυπήσει την Ελλάδα» – Τι απαντά για τα drones στη Σούδα

Δένδιας: «Το Ιράν δεν μπορεί να χτυπήσει την Ελλάδα» – Τι απαντά για τα drones στη Σούδα

Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, μίλησε για την απειλή που φαίνεται να προέρχεται από το Ιράν και την αδυναμία του να πλήξει την Ελλάδα. Διευκρίνισε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο.

Η θέση της Ελλάδας για τις απειλές από το Ιράν

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί στην Ελλάδα. «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση και θεωρώ ότι θα την είχαμε», τόνισε, αναφερόμενος στις δυνατότητες παρακολούθησης των πυραύλων ή άλλων επιθετικών συστημάτων που ενδεχομένως να κατευθύνονται προς την ελληνική επικράτεια.

Καμία ένδειξη για κατεύθυνση των drones στη Σούδα

Όσον αφορά τα drones που καταρρίφθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση πως αυτά είχαν στόχο τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. «Βλέπουμε τις τροχιές οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κρήτη είτε προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι περιφερειακές εντάσεις και η ελληνική προσέγγιση

Η δήλωση του Νίκου Δένδια έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε εγρήγορση για οποιαδήποτε πιθανή απειλή. Παρά τις ανησυχίες, ο Έλληνας Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ελληνικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να αντιδράσουν σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

