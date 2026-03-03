Κώστας Μπακογιάννης: Η αιχμηρή ανάρτηση για τη «ματωμένη τηλεθέαση» του Σκάι

Η προβολή ενός νέου ντοκιμαντέρ στον ΣΚΑΪ, που παρουσιάζει τη συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Κουφοντίνας, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, βρέθηκε στο επίκεντρο του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Παπαχελά. Η συνέντευξη αυτή, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ, κρίνεται ως αμφιλεγόμενη, καθώς δίνει φωνή σε έναν αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο.

Ο Κώστας Μπακογιάννης, του οποίου ο πατέρας δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη το 1989, αναδημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μία ανακοίνωση που εξέφραζε την αγανάκτηση των οικογενειών των θυμάτων της οργάνωσης. Στην ανακοίνωση, αποδοκιμάζεται η επιλογή του ΣΚΑΪ να παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ, χαρακτηρίζοντάς τη «ματωμένη τηλεθέαση».

Ανακοίνωση συγγενών θυμάτων

Στην ανακοίνωση, τα μέλη του Συλλόγου Αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και της ομάδας «Ως Εδώ» δηλώνουν: «Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά απονέμει για πρώτη φορά τηλεοπτική προσοχή σε έναν αμετανόητο τρομοκράτη, κάνοντας κάτι που οι θεσμικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί είχαν απορρίψει επί δεκαετίες. Η δημοσιότητα που του προσφέρεται ενισχύει το ενδιαφέρον για τα εγκλήματά του, δίνοντάς του μεθοδικά προβολή με κάθε νέο επεισόδιο.»

Ακόμη, στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα.»

Αντιδράσεις από τον Κώστα Μπακογιάννη

Με τη σειρά του, ο Κώστας Μπακογιάννης κοινοποίησε την ανακοίνωση, εκφράζοντας την προσωπική του αγανάκτηση για την επιλογή του καναλιού να δώσει βήμα σε έναν καταδικασμένο τρομοκράτη. Η δημόσια τοποθέτησή του προσέλκυσε ευρύτερη προσοχή και συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να συμμερίζονται την οργή της οικογένειας Μπακογιάννη και των άλλων θυμάτων.

Η τηλεθέαση και οι αντιδράσεις

Η προβολή του ντοκιμαντέρ προκάλεσε ευρύτερη συζήτηση γύρω από τα ηθικά όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάδειξη τέτοιων προσωπικοτήτων. Ειδικοί και κοινό συζητούν για το αν τέτοιες παραγωγές προσφέρουν στις ανάγκες της ενημέρωσης ή αν απλά προσπαθούν να βελτιώσουν τα νούμερα τηλεθέασης, αγνοώντας τις κοινωνικές συνέπειες.

Η δήλωση «Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση» συμπυκνώνει την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων, αλλά και την ανησυχία πολλών για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να προσελκύσουν κοινό.

Συμπεράσματα

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τα όρια της δημοσιογραφικής ελευθερίας και τις ευθύνες των ΜΜΕ απέναντι στο κοινό. Η συζήτηση που προκλήθηκε θα συνεχίσει να απασχολεί την κοινή γνώμη, καθώς τίθεται το ερώτημα αν η ενημέρωση πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως την αλήθεια και τη μνήμη των θυμάτων ή αν ο σκοπός της είναι να προσελκύσει θεατές, ανεξάρτητα από το κοινωνικό κόστος.

