Η πιθανότητα μιας επίθεσης στη ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, μετά το χτύπημα στην Κύπρο, αποτελεί θέμα συζήτησης ανάμεσα σε ειδικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο Ευάγγελος Βενέτης, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Λέιντεν, εκφράζει την άποψη ότι η βάση βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ.

Αναλύσεις για την κλιμάκωση της έντασης

Ο κ. Βενέτης, μιλώντας στο patris.gr, υποστήριξε ότι οι Κύπριοι δεν ανησυχούσαν πριν την επίθεση στο Ακρωτήρι, ωστόσο το γεγονός αυτό δείχνει ότι και η Σούδα δεν είναι στο απυρόβλητο. Κατά την άποψή του, η βάση αποτελεί πιθανό στόχο των ιρανικών δυνάμεων αποτροπής, ειδικά μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ. Παρόλα αυτά, καθησυχάζει τους Έλληνες πολίτες υποστηρίζοντας ότι τυχόν επίθεση θα είναι στοχευμένη και δεν θα αφορά μη στρατιωτικούς στόχους.

Το γεωπολιτικό παιχνίδι

Η Σούδα θεωρείται σημαντικό στρατηγικό σημείο για τις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις, και το Ιράν την έχει συμπεριλάβει στον άξονα αντίστασης, ως μέρος της νόμιμης αυτοάμυνας του. Ο κ. Βενέτης εξηγεί ότι το Ιράν επιθυμεί να περιφερειοποιήσει το πρόβλημα, κάτι που θα δημιουργήσει δυσκολίες στον ανεφοδιασμό των αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων.

Η εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας

Σύμφωνα με τον κ. Βενέτη, η Κίνα και η Ρωσία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν και δεν υπάρχει ενεργός στρατιωτικός άξονας συνεργασίας με το Ιράν. Αντίθετα, η σχέση τους περιορίζεται σε στρατιωτικές προμήθειες, χωρίς να υφίσταται κάποιο στρατιωτικό μνημόνιο συνεργασίας.

Η στρατηγική αντίδραση των δυνάμεων

Η αμερικανική και ισραηλινή αντίδραση δεν κατάφερε να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα του Ιράν, ενώ η ικανότητα του Ιράν να περιφερειοποιεί τον πόλεμο καθιστά την κατάσταση ολοένα και πιο περίπλοκη. Ο κ. Βενέτης σημειώνει ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα στην περιοχή και να ενεργοποιήσει νέα μέτωπα.

Η σχέση Ελλάδας-Ιράν

Η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν, και ο κ. Βενέτης υποστηρίζει ότι το Ιράν δεν επιθυμεί να τις διαταράξει. Παρά τις στρατιωτικές εντάσεις, η ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και η αποφυγή επιπλοκών στις διμερείς σχέσεις παραμένουν προτεραιότητες και για τις δύο χώρες.

Συμπεράσματα

Η ανησυχία για τη Σούδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά οι δηλώσεις του κ. Βενέτη υπογραμμίζουν ότι οι πιθανές επιθέσεις θα είναι στοχευμένες και δεν θα επηρεάσουν μη στρατιωτικούς στόχους. Η στρατηγική της αυτοάμυνας του Ιράν και η περιφερειοποίηση του πολέμου συνεχίζουν να αποτελούν προκλήσεις για τις διεθνείς σχέσεις στην περιοχή.

