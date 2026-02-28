Ένα ανεκτίμητης αξίας ιστορικό αρχείο επιστρέφει οριστικά στην πατρίδα του, κλείνοντας μια πληγή δεκαετιών. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή αγορά αρχείου: πρόκειται για τη διάσωση 262 φωτογραφικών τεκμηρίων που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα την Πρωτομαγιά του 1944.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κατάφερε να αποσύρει τη συλλογή από διαδικτυακή δημοπρασία στο Βέλγιο, διασφαλίζοντας ότι αυτά τα μνημεία εθνικής μνήμης δεν θα διασκορπιστούν σε ιδιωτικές συλλογές.

Το χρονικό της επιστροφής από το Βέλγιο

Η επιχείρηση επαναπατρισμού στήθηκε με άκρα μυστικότητα και ταχύτητα μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο Βέλγος συλλέκτης είχε θέσει το αρχείο προς πώληση.

Το περιεχόμενο της συλλογής: Τα στελέχη του Υπουργείου παρέλαβαν 262 φωτογραφίες, 16 ιστορικά έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα.

Η νομική θωράκιση: Η συλλογή χαρακτηρίστηκε επίσημα ως «μνημείο», γεγονός που επέτρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο να διαπραγματευτεί τη μεταβίβαση του συνόλου του αρχείου.

Η συμβολή της διπλωματίας: Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βέλγιο λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος για την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για την ολοκλήρωση του έργου

Η Υπουργός Πολιτισμού, σε επίσημη τοποθέτησή της, υπογράμμισε τη σημασία της αυθεντικότητας και της ενότητας της συλλογής.

«Το Υπουργείο αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη.

Καταλήγοντας, η Υπουργός τόνισε το συμβολικό βάρος των ευρημάτων: «Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».

Γιατί αυτό το αρχείο αλλάζει την ιστορική καταγραφή

Αυτό που δεν ειπώθηκε αμέσως, είναι ότι πολλές από αυτές τις φωτογραφίες ήταν άγνωστες μέχρι σήμερα, προσφέροντας νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκαν στο θυσιαστήριο της λευτεριάς οι 200 της Καισαριανής.

Τεκμηρίωση: Οι φωτογραφίες λειτουργούν ως αδιάψευστοι μάρτυρες της ναζιστικής θηριωδίας. Διαφύλαξη: Η ένταξή τους στις κρατικές συλλογές εγγυάται τη συντήρησή τους με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.

Η επιστροφή αυτής της συλλογής δεν είναι απλώς μια διοικητική επιτυχία, αλλά μια πράξη σεβασμού απέναντι στην ιστορική μνήμη της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Η συγκινητική στιγμή της Όλγας Κεφαλογιάννη: «Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου»