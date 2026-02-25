Πρόταση να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε πως δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού, την οποία απέρριψε αμέσως. Σε συνέντευξή της στο OPEN, η κ. Καρυστιανού μίλησε για τις προτάσεις συνεργασίας που είχε από πολιτικά κόμματα τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, τονίζοντας την απόφασή της να μην αποδεχθεί τέτοιες προτάσεις.

Το προσωπικό ταξίδι και η πολιτική πρόταση

Η Μαρία Καρυστιανού, ελεύθερη επαγγελματίας και μητέρα δύο παιδιών, περιέγραψε πώς η ζωή της άλλαξε ριζικά. «Είμαι ένας άνθρωπος διάφανος. Η ζωή μου άλλαξε τρομακτικά και βρέθηκα αντιμέτωπη με μία σκληρή πραγματικότητα», δήλωσε. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και στη σημασία της εργασίας και της επαφής με τα παιδιά ως μέσα που της προσφέρουν ψυχολογική στήριξη.

Πολιτική και κοινωνικές αξίες

Η κ. Καρυστιανού τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική, ανεξάρτητα από την κομματική τους προέλευση. «Το δικαίωμα να εκλέγεσαι ανήκει σε κάθε Έλληνα πολίτη», ανέφερε, και επέκρινε την αντίληψη ότι μόνο όσοι προέρχονται από πολιτικές οικογένειες είναι ικανοί να υπηρετήσουν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν επιδιώκει να είναι μέρος ενός κινήματος διαμαρτυρίας, αλλά ενός χώρου που προάγει τη δικαιοσύνη και τις ηθικές αξίες. «Πολλοί άνθρωποι έχουν πνευματικό, όπως έχουν πολιτικοί που πηγαίνουν σε εκκλησίες, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης», σημείωσε, καυτηριάζοντας τις προκαταλήψεις γύρω από τέτοια θέματα.

Απόψεις για την υγεία και την οικονομία

Η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τις ανησυχίες της για την κατάσταση στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εργασία της ως γιατρός σε νοσοκομεία, τονίζοντας ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Επιθυμεί να συζητήσει τα θέματα αυτά σε δημόσιο διάλογο με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζοντας την απογοήτευση της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από το πολιτικό σύστημα.

Σχετικά με την οικονομική κατάσταση, ανέφερε περιστατικά από την προσωπική της ζωή για να αναδείξει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Περιέγραψε στιγμές όπου τα οικονομικά προβλήματα επηρέασαν την καθημερινότητά της, όπως όταν δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες του σπιτιού.

Η πολιτική σκηνή και οι αντιδράσεις

Αναφέρθηκε επίσης στις δημοσκοπήσεις, εκφράζοντας αμφιβολίες για τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν την καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού. Σχολίασε την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, δήλωσε ότι δεν μοιράζεται κοινές πολιτικές απόψεις, παρά τη συνεργασία της με την Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν.

Σχετικά με την πρόταση για το υπουργείο, η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, όπως το Δικαιοσύνης, αλλά απέρριψα την πρόταση». Υπογράμμισε ότι στόχος της είναι να προωθήσει τη φωνή της κοινωνίας που αντιδρά στη διαφθορά και την ατιμωρησία.

Το μέλλον και οι προοπτικές

Η Μαρία Καρυστιανού σχεδιάζει την ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού κόμματος πριν το καλοκαίρι, βασισμένο σε εθελοντές και διαφανή χρηματοδότηση. Επισημαίνει ότι προτεραιότητά της είναι η ευημερία των ανθρώπων και η δημιουργία ενός πολιτικού κινήματος που θα βασίζεται στην αγάπη για την Ελλάδα και τις αξίες της.

«Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Μου έχουν προτείνει συνεργασία και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αριστερά και δεξιά. Η πρόταση έγινε μέσω τρίτων. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο. Πχ Δικαιοσύνης, ειπώθηκε κι αυτό. Απέρριψα κατευθείαν την πρόταση. Μετά έγιναν πιο επιθετικοί… Ή είσαι μαζί μας ή είσαι αντίπαλος.

Για όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό που γεννάται είναι εχθρός. Εμείς είμαστε η φωνή όλων που δεν ανέχονται αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Σε ένα κράτος με σκάνδαλα που μένουν ατιμώρητα, που εκατομμύρια ευρώ τα κλέβουν και παραμένουν ατιμώρητη, χωρίς Δικαιοσύνη, ηθική, αξίες» τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ανακοίνωση του κόμματος θα γίνει πριν το καλοκαίρι.

«Εμείς δεν έχουμε χρηματοδότες. Έχουμε εθελοντές και δημιουργούνται ομάδες με ατομική πρωτοβουλία. Μέχρι στιγμής δε μας έχει προβληματίσει κάποιο έξοδο. Αργότερα θα γίνει μία διάφανη χρηματοδότηση προς τους πολίτες. Ίσως μέσω κάποιας εγγραφής. Κανείς δεν με έχει πλησιάσει να βοηθήσει, δεν έχουμε κάποια κρυφή χρηματοδότηση. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα τα ξεπεράσουμε τα δύσκολα μόνοι μας.

Εμείς νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ένας στόχος που τον αγαπάμε και όταν υπάρχει αγάπη, όλα είναι διαφορετικά.

Υπάρχει επιτελείο. Ανθρώπους με βαρύ βιογραφικό με εμπειρία στην εργασία τους, όραμα, καλή πρόθεση και αγάπη για την Ελλάδα. Θα εντυπωσιαστείτε από το πρόγραμμά μας, πόσο φροντιστικό για την κοινωνία θα είναι και πόσο δημοκρατικό.

Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με ενεργούς πολιτικούς.

Θα ανακοινώσουμε το κόμμα όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πριν το καλοκαίρι. Τότε θα είμαστε έτοιμοι και αναλόγως θα πράξουμε. Η ονομασία μας ζορίζει. Δε μπορούμε να αποφασίσουμε» είπε.

