Μια έντονη κριτική κατά του Γιώργου Φλωρίδη και του Κώστα Καραμανλή εξαπέλυσε ο Αντώνης Ασλανίδης, τονίζοντας σοβαρές κατηγορίες για τη διαχείριση των γεγονότων στα Τέμπη.

Ο ρόλος του Φλωρίδη

Ο Ασλανίδης κατηγόρησε τον Γιώργο Φλωρίδη για εξαπάτηση, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες και οι δηλώσεις του ενέχουν στοιχεία παραπλάνησης του κοινού. Σύμφωνα με τον Ασλανίδη, ο Φλωρίδης δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και οι αποφάσεις του δεν εξυπηρετούν τη δικαιοσύνη.

Καραμανλής: Ο «νο1 εγκληματίας»

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αποτέλεσε στόχο δριμείας κριτικής από τον Ασλανίδη, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως τον «νούμερο ένα εγκληματία». Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με τον χειρισμό των πρόσφατων τραγικών γεγονότων στα Τέμπη, με τον Ασλανίδη να υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις του Καραμανλή οδήγησαν σε εγκληματικές παραλείψεις.

Ιατροδικαστές στα Τέμπη

Ο Ασλανίδης δεν περιορίστηκε στις πολιτικές κατηγορίες, καθώς υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστές που ανέλαβαν την υπόθεση στα Τέμπη διέπραξαν εγκλήματα. Η ένταση των δηλώσεων αυτών αναδεικνύει την σοβαρότητα των ισχυρισμών που προβάλλονται.

Ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συμπλήρωσε ότι: «Όλα αυτά γίνονται γιατί οι ιατροδικαστές κάναν εγκλήματα. Παρέδωσαν σορούς, που δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Να γίνει απεικόνιση σε αξονικό τομογράφο, μαζεύαν με φτυάρια.. γεμίσαν 120 νεκρόσακους και πηγαίναν τα γραφεία κηδειών και μαζεύαν από εκεί. Υπήρχαν παιδιά ζωντανά, που καήκανε. Δεν υπάρχει αιτία θανάτου. Από τι κάηκαν τα παιδιά ζωντανά; Τα παιδιά μας είναι αγνοούμενα. Τα ξιλόλια τα βρήκε το Χημείο του κράτους, δεν υπήρχε». Και πρόσθεσε: «Με αυτήν την ατιμωρησία, πολλοί θα υπάρξουν στη θέση μας».



Αναφορικά με την επερχόμενη δίκη τον Μάρτιο είπε ότι είναι 36 οι κατηγορούμενοι και 26 για την 717. «Θα δώσουμε τη μάχη μας, πιστεύω θα φάνε αρκετοί ισόβια. Ο νο1 εγκληματίας είναι ο Καραμανλής, που θα έπρεπε να είναι ήδη φυλακή». Τέλος, αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο Παύλος Ασλανίδης είπε: «Δε μας ενδιαφέρει και δεν υπάρχει ακόμα κόμμα»

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Οι κατηγορίες του Ασλανίδη έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στους πολιτικούς κύκλους. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Φλωρίδης ούτε ο Καραμανλής έχουν απαντήσει δημόσια στις κατηγορίες αυτές. Παράλληλα, η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις καθώς οι καταγγελίες αυτές μπορεί να επηρεάσουν την πολιτική σκηνή.

Συμπέρασμα

Η έντονη κριτική του Ασλανίδη και οι σοβαρές κατηγορίες του προς τους Φλωρίδη και Καραμανλή δημιουργούν ένα κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας. Οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκομένων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της υπόθεσης και την αντίδραση της κοινής γνώμης.

