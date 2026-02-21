Ένταση στον αέρα μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και γιατρού Νίκαιας για επεισόδια στο Γενικό Κρατικό

Στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα του MEGA, η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνδιαλέχθηκε με το γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και παθολόγο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Η αφορμή ήταν τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο και που οδήγησαν στη σύλληψη του γιατρού.

Άμεση παρέμβαση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Ζιαζιά, με έντονο ύφος. "Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη", ανέφερε ο υπουργός. Ο Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Ζιαζιά για προσβολές, τονίζοντας: "Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ‘χαρίσει’. Πάει πολύ". Ο υπουργός συμπλήρωσε πως "Έπρεπε να του έχω κάνει Αυτόφωρο τελικά. Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου".

Το επεισόδιο στο νοσοκομείο

Ο Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα γεγονότα στο νοσοκομείο, κατηγορώντας μέλη του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ ότι επιτέθηκαν στην αστυνομία. "Ο στόχος τους ήταν να μην μπει ο υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο. Τις επόμενες ήμερες θα ξαναπάω στο νοσοκομείο της Νίκαιας", δήλωσε.

Η απάντηση του Δημήτρη Ζιαζιά

Ο Δημήτρης Ζιαζιάς, από την πλευρά του, είδε τα πράγματα διαφορετικά. "Στοχοποιήθηκα, μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε άλλος συνάδελφος", είπε και τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποθαρρύνει τις διαμαρτυρίες. "Είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουμε διαδήλωση", πρόσθεσε, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις εικόνες που διαδραματίστηκαν ως "χούντα".

Ο Ζιαζιάς κατήγγειλε ότι το γεγονός παρουσιάστηκε με τρόπο που δήθεν απειλήθηκε η σωματική ακεραιότητα του υπουργού, ενώ κατήγγειλε την παρουσία δυνάμεων καταστολής, εντείνοντας την κριτική του προς τις πρακτικές αυτές. "Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ότι δεν ήμασταν μειοψηφία", κατέληξε.

Στήριξη από τον ΓΓ ΟΕΝΓΕ

Στην ίδια εκπομπή, ο Πάνος Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Δημήτρη Ζιαζιά και καταδίκασε τις πρακτικές που έλαβαν χώρα στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις διαμαρτυρίες και τον τρόπο αντιμετώπισης των υγειονομικών υπαλλήλων.

