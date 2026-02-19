Σοβαρά επεισόδια και μεγάλη ένταση σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 19 Φεβρουαρίου, στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις από υγειονομικούς και συγκεντρωμένους διαδηλωτές.

Το χρονικό της έντασης στη Νίκαια

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από νωρίς, με δυνάμεις των ΜΑΤ να έχουν παραταχθεί στο σημείο για τη φύλαξη του χώρου. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το σημείο των εγκαινίων.

Συγκρούσεις: Σημειώθηκε σωματική συμπλοκή ανάμεσα σε άνδρες των ΜΑΤ και εργαζόμενους του νοσοκομείου που διαμαρτύρονταν.



Σημειώθηκε σωματική συμπλοκή ανάμεσα σε άνδρες των ΜΑΤ και εργαζόμενους του νοσοκομείου που διαμαρτύρονταν. Είσοδος Υπουργού: Λόγω της έντασης και των αποδοκιμασιών, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγκάστηκε να εισέλθει στο κτίριο από εναλλακτική είσοδο, ενώ η προσωπική του φρουρά τον απομάκρυνε από το σημείο της κύριας συγκέντρωσης.



Λόγω της έντασης και των αποδοκιμασιών, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγκάστηκε να εισέλθει στο κτίριο από εναλλακτική είσοδο, ενώ η προσωπική του φρουρά τον απομάκρυνε από το σημείο της κύριας συγκέντρωσης. Αιτήματα: Οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας και την υποστελέχωση του ΕΣΥ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία.

Προηγούμενη διαμαρτυρία στο Αρεταίειο

Πριν από την επίσκεψή του στη Νίκαια, ο υπουργός Υγείας ήρθε αντιμέτωπος με ανάλογο κλίμα και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Πανό και Συνθήματα: Διαδηλωτές τον υποδέχθηκαν με πανό που ανέγραφε «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη».



Διαδηλωτές τον υποδέχθηκαν με πανό που ανέγραφε «Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη». Φραστικό επεισόδιο: Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, σημειώθηκε διάλογος ανάμεσα σε διαδηλώτρια και τον κ. Γεωργιάδη, με τον υπουργό να σχολιάζει αργότερα μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter) πως τα αιτήματα των συγκεντρωμένων δεν σχετίζονταν με τα πραγματικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η κατάσταση στο ΕΣΥ

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία συνεχίζονται, με τους συνδικαλιστικούς φορείς να τονίζουν πως τα εγκαίνια νέων τμημάτων δεν επαρκούν για να καλύψουν τα δομικά κενά σε προσωπικό και υποδομές που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας το 2026.

Διαβάστε ακόμα: ΠΑΣΟΚ: Αναστολή κομματικής ιδιότητας για την Αναστασία Χατζηδάκη μετά τις αποκαλύψεις στον ΟΠΕΚΑ