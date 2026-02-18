Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις παρατυπίες στη χορήγηση επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Η Χαριλάου Τρικούπη προχωρά στην άμεση αναστολή της κομματικής ιδιότητας του στελέχους Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.
Η διαδικασία αναστολής και η στάση του ΠΑΣΟΚ
Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη διαφύλαξη του κύρους του κόμματος και την αποφυγή σκιών γύρω από τη δράση των στελεχών του:
- Αποδοχή αιτήματος: Η ίδια η κυρία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της για λόγους ευθιξίας, αίτημα που έγινε αμέσως αποδεκτό από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο.
- Διάρκεια μέτρου: Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την έκδοση των τελικών πορισμάτων από τις αρμόδιες αρχές.
Η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη
Στην ανακοίνωσή της, η κυρία Χατζηδάκη υποστηρίζει την αθωότητά της και δηλώνει στη διάθεση των αρχών:
- Άγνοια κατηγοριών: Αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη γνώση κάποιου πορίσματος ούτε έχει κληθεί για εξηγήσεις.
- Προσήλωση στη νομιμότητα: Δηλώνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενήργησε με εντιμότητα και διαφάνεια.
- Πρωτοβουλία αναστολής: Τονίζει ότι ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να προστατεύσει το κόμμα από παρερμηνείες.
Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αφορά τα έτη 2024-2025 (με περίοδο αναφοράς 2020-2022) και αποκάλυψε σοβαρές δυσλειτουργίες:
Επιδόματα «μαϊμού»: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια (π.χ. όριο ηλικίας) ή δεν είχαν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οικονομική ζημία: Το συνολικό ύψος των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αγγίζει το 1,8 εκατ. ευρώ.
Παρατυπίες στη διαδικασία: Ο έλεγχος σε 372 φακέλους έδειξε ότι δεν τηρήθηκε η χρονολογική σειρά των αιτήσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η καταβολή ξεκίνησε νωρίτερα από το προβλεπόμενο.
Ασυμφωνία στοιχείων: Εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ των ημερομηνιών γέννησης και των αριθμών ΑΜΚΑ σε δεκάδες φακέλους δικαιούχων.
Διαβάστε ακόμα: Τουρκικό πολεμικό πλοίο στον Πειραιά: Το παρασκήνιο και η κατάσταση των ελληνικών ναρκοθηρευτικών