Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις παρατυπίες στη χορήγηση επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Η Χαριλάου Τρικούπη προχωρά στην άμεση αναστολή της κομματικής ιδιότητας του στελέχους Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η διαδικασία αναστολής και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη διαφύλαξη του κύρους του κόμματος και την αποφυγή σκιών γύρω από τη δράση των στελεχών του:

Αποδοχή αιτήματος: Η ίδια η κυρία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της για λόγους ευθιξίας, αίτημα που έγινε αμέσως αποδεκτό από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο.



Η ίδια η κυρία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της ιδιότητάς της για λόγους ευθιξίας, αίτημα που έγινε αμέσως αποδεκτό από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Διάρκεια μέτρου: Η αναστολή θα ισχύει μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την έκδοση των τελικών πορισμάτων από τις αρμόδιες αρχές.

Η δήλωση της Αναστασίας Χατζηδάκη

Στην ανακοίνωσή της, η κυρία Χατζηδάκη υποστηρίζει την αθωότητά της και δηλώνει στη διάθεση των αρχών:

Άγνοια κατηγοριών: Αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη γνώση κάποιου πορίσματος ούτε έχει κληθεί για εξηγήσεις.



Αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει επίσημη γνώση κάποιου πορίσματος ούτε έχει κληθεί για εξηγήσεις. Προσήλωση στη νομιμότητα: Δηλώνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενήργησε με εντιμότητα και διαφάνεια.



Δηλώνει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενήργησε με εντιμότητα και διαφάνεια. Πρωτοβουλία αναστολής: Τονίζει ότι ζήτησε την αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να προστατεύσει το κόμμα από παρερμηνείες.

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αφορά τα έτη 2024-2025 (με περίοδο αναφοράς 2020-2022) και αποκάλυψε σοβαρές δυσλειτουργίες:

Επιδόματα «μαϊμού»: Εντοπίστηκαν περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια (π.χ. όριο ηλικίας) ή δεν είχαν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οικονομική ζημία: Το συνολικό ύψος των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αγγίζει το 1,8 εκατ. ευρώ.

Παρατυπίες στη διαδικασία: Ο έλεγχος σε 372 φακέλους έδειξε ότι δεν τηρήθηκε η χρονολογική σειρά των αιτήσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η καταβολή ξεκίνησε νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Ασυμφωνία στοιχείων: Εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ των ημερομηνιών γέννησης και των αριθμών ΑΜΚΑ σε δεκάδες φακέλους δικαιούχων.

