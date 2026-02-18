Τουρκικό πολεμικό πλοίο στον Πειραιά: Το παρασκήνιο και η κατάσταση των ελληνικών ναρκοθηρευτικών

Μια ιδιαίτερη εικόνα κατέγραψε ο φακός στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το τουρκικό ναρκοθηρευτικό TCG ANAMUR βρίσκεται αγκυροβολημένο δίπλα σε συμμαχικά σκάφη. Η παρουσία του πλοίου επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) στον κρίσιμο τομέα του ναρκοπολέμου.

Η παρουσία της νατοϊκής δύναμης SNMCMG2

Το τουρκικό σκάφος δεν έφτασε μόνο του στον Πειραιά, αλλά ως μέρος μιας πολυεθνικής ναυτικής δύναμης:

Συμμαχική παρουσία: Μαζί με το TCG ANAMUR έχουν δέσει το ιταλικό ITS Chioggia και το ελληνικό Πλοίο Γενικής Υποστήριξης ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Η αποστολή: Τα πλοία ανήκουν στη Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2), μια μόνιμη ομάδα κρούσης του ΝΑΤΟ που ειδικεύεται στην εξουδετέρωση θαλάσσιων ναρκών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Στόχος επισκέψεων: Η παραμονή στον Πειραιά εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων σε λιμάνια (port visits) για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των κρατών-μελών.

Η δραματική μείωση του ελληνικού στόλου ναρκοθηρευτικών

Η εικόνα του τουρκικού πλοίου στον Πειραιά αναδεικνύει τις σημαντικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει πλέον το Πολεμικό Ναυτικό στον συγκεκριμένο τομέα:

Ιστορικό χαμηλό: Ενώ το ΠΝ διέθετε παλαιότερα 20 πλοία αντιναρκικών επιχειρήσεων κατανεμημένα σε 3 μοίρες, ο αριθμός αυτός έχει συρρικνωθεί δραματικά.

Σημερινή κατάσταση: Μετά την απόφαση για παροπλισμό ενός ακόμη σκάφους τον Ιούνιο του 2025, ο στόλος διαθέτει πλέον μόνο 2 ενεργά πλοία.

Η πληγή του «Καλλιστώ»: Η απώλεια του ναρκοθηρευτικού «Καλλιστώ» μετά τον εμβολισμό του από φορτηγό πλοίο το 2020 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς επρόκειτο για σκάφος με ειδικές προδιαγραφές.

Το μέλλον των εξοπλιστικών προγραμμάτων

Παρά την επιτακτική ανάγκη ανανέωσης, τα προγράμματα αντικατάστασης των ναρκοθηρευτικών φαίνεται να αντιμετωπίζουν εμπόδια:

Απώλεια ευκαιριών: Η προσπάθεια απόκτησης μεταχειρισμένων πλοίων κλάσης ALKMAAR το 2024 δεν καρποφόρησε, καθώς η προτεραιότητα του ΝΑΤΟ στράφηκε προς τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαθέσιμες επιλογές: Αυτή τη στιγμή, η μόνη ορατή λύση αφορά τα πλοία τύπου HUNT του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, τα οποία όμως αναμένεται να γίνουν διαθέσιμα μετά το 2030.

Εγχώρια ναυπήγηση: Παρότι υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής τέτοιων πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία, μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο σχετικό σχέδιο αντικατάστασης από την ηγεσία του ΓΕΝ.

