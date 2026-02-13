Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας μετά τις σοβαρές καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά φερόμενη διαρροή πληροφοριών από αστυνομικό προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με επίσημη τοποθέτησή του, ξεκαθαρίζει πως το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση:

Διερεύνηση ευθυνών: Εξετάζονται τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

Δέσμευση για νομιμότητα: Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει πως παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και την τήρηση των νόμων με γνώμονα την προστασία των πολιτών.

Το SMS και οι καταγγελίες για «παρακράτος»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσιοποίησε γραπτό μήνυμα (SMS) που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καταγγέλλοντας παραβίαση του απορρήτου. Σύμφωνα με την ίδια:

Αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων φέρεται να ενημέρωσε τον κ. Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του, δίνοντας λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, τον τόπο και τον χρόνο.

Κατήγγειλε τη μεταφορά σχολίων ακόμη και για την εμφάνισή της, κάνοντας λόγο για «πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους».

Ζήτησε την παραίτηση του υπουργού ή την απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από το αξίωμά του.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε το περιστατικό με καυστικό τρόπο:

Ανέφερε πως ενημερώθηκε από «φίλο αστυνομικό» για την παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου στο τμήμα αργά τη νύχτα.

Χαρακτήρισε υπερβολικό το αίτημα για παραίτηση του κ. Χρυσοχοΐδη, ενώ η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και εντός της Βουλής με βαρείς χαρακτηρισμούς εκατέρωθεν.

Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε πως δεν θα αφήσει «αφύλακτη τη δημοκρατία», συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερες υποθέσεις αστυνομικής αυθαιρεσίας και ατιμωρησίας, ενώ επιβεβαίωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας για το θέμα.

