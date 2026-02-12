Βουλή σε «Αναφλεξη»: Σφοδρή Σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου με Βαρείς Χαρακτηρισμούς

Σε κατάσταση εκτός ελέγχου περιήλθε η Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο κοινοβουλευτικό όριο, με αναφορές σε φυλακίσεις, μηνύσεις και προσωπικές επιθέσεις.

«Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα»

Η ένταση πυροδοτήθηκε από αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου για την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» και τις παλαιότερες τοποθετήσεις του υπουργού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε μια ιδιαίτερα επιθετική απάντηση, δήλωσε:

Απειλή φυλάκισης: « Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή. Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα».



Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή. Δεν θα κάνεις εσύ σε μένα το μπούλινγκ που κάνεις σε όλη την Ελλάδα». Μπαράζ μηνύσεων: Προανήγγειλε τη δικαστική οδό, λέγοντας πως τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση που θα συμπεριλαμβάνει και τα σημερινά γεγονότα.



Προανήγγειλε τη δικαστική οδό, λέγοντας πως τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση που θα συμπεριλαμβάνει και τα σημερινά γεγονότα. Επίθεση στην Κ.Ο. της Πλεύσης Ελευθερίας: Ο υπουργός σχολίασε την αποχώρηση βουλευτών από το κόμμα της, λέγοντας πως «το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει... προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν άφησε τις προκλήσεις αναπάντητες, αμφισβητώντας την πολιτική ποιότητα του υπουργού:

«Λέτε και ξελέτε»: Κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για πολιτική ανακολουθία, υπενθυμίζοντας παλαιότερες κριτικές του στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για πολιτική ανακολουθία, υπενθυμίζοντας παλαιότερες κριτικές του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταγγελίες για το παρακράτος: Χαρακτήρισε την κυβέρνηση «βυσματωμένη με το παρακράτος» και κάλεσε τον υπουργό να εξηγήσει αν έχουν γίνει επαρκείς έλεγχοι στις επιχειρήσεις που υπερασπίζεται.

Προσωπικές επιθέσεις και παρέμβαση Προεδρείου

Η κόντρα οξύνθηκε περαιτέρω όταν ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στην οικογένεια της κ. Κωνσταντοπούλου («Αυτό που δεν της έμαθαν ο πατέρας της και η μάνα της»), ενώ τη χαρακτήρισε «γελοίο πρόσωπο» για τη μήνυση που κατέθεσε στο ΑΤ Εξαρχείων λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

Ο προεδρεύων της Βουλής, Γεώργιος Γεωργαντάς, αναγκάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα για να σταματήσει τη λεκτική αντιπαράθεση, τονίζοντας ότι το επίπεδο της συζήτησης υποβαθμίζει το Κοινοβούλιο. Η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει από τα έδρανα κάνοντας λόγο για πρακτικές που παραπέμπουν σε «Χούντα».

