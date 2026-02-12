Διαφάνεια και Διπλωματία: Η Λίστα των Δώρων της Κυβέρνησης για το 2025

Η Προεδρία της Κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα τον «Ηλεκτρονικό Κατάλογο Δώρων» για το έτος 2025, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις διπλωματικές χειρονομίες και τις εθιμοτυπικές ανταλλαγές μεταξύ της ελληνικής ηγεσίας και ξένων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε δώρο με εκτιμώμενη αξία άνω των 200 ευρώ ή με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία πρέπει να καταγράφεται υποχρεωτικά, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στις διεθνείς σχέσεις των μελών της κυβέρνησης.

Τα Στατιστικά της Λίστας

Για το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 22 αντικείμενα. Παρά την έντονη διεθνή κινητικότητα, ο αριθμός των δηλωθέντων δώρων παραμένει σχετικά περιορισμένος, με τους εξής αξιωματούχους να κατέχουν τις πρώτες θέσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης (Πρωθυπουργός): 6 δώρα

Χάρης Θεοχάρης (Υφυπουργός Εξωτερικών): 4 δώρα

Χρήστος Δερμεντζόπουλος (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): 3 δώρα



Εκτός από τα παραδοσιακά χαλιά και τα βάζα, ορισμένα δώρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σημειολογίας τους:

Η σχετική λίστα που βρήκαμε στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Δώρων της Προεδρίας της Κυβέρνησης για το 2025, έχει ως εξής:

α/α 1: «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 2: «Παραδοσιακά βάζα σε 3 διαφορετικά μεγέθη» – 10.12.2025 Δωρητής: Ahmed Attaf, Υπουργός Εξωτερικών Αλγερίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 3: «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Mohammed Bin Soilman Al Saud, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 4: «Δύο (2) μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Volodimir Zelenski, Πρόεδρος Ουκρανίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 5: «Απεικόνιση του Αγίου Τάφου σε χαλκογραφία με αλαβάστρινη κορνίζα» 30.03.2025 – Δωρητής: Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 6: «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

α/α 7: «Ασημένια Εικόνα» – 19.10.2025 – Δωρητής: Θεόφιλος Γ΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών.

α/α 8: «Καραβάκι σε ξύλινη βάση μέσα σε plexi glass» 12.02.2025 Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 9: «Κάνθαρος, επάργυρο χάλκινο αντίγραφο αγγείου αρχών 3ου αιώνα π.Χ.» – 20.02.2025 – Δωρητής: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 10: «Κάδρο με γραμματόσημα 160th anniversary of International Telecommunication Union» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

α/α 11: «Πίνακας με φιγούρα» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

α/α 12: «Ορυκτό πέτρωμα – Γύψος ποικιλία σελενίτη – Μεταλλείου του Λαυρίου» – 30 10 2025 – Δωρητής: ΕΑΓΜΕ – Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

α/α 13: «Ξίφος με θήκη» – 27 07 2025 – Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 14: «Χαλί» – 23 10 2025 – Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi, Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 15: «Αναμνηστικό γλυπτό μέσα σε θήκη plexi glass» – 19 – 21.10.2025 – Δωρητής: Υπουργός Κατασκευών και Οικισμού Ιράκ, κ. Hussein Abid Al- Ameer. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 16: «Μικρό χαλί tintura wove (80X50), με παράσταση» – 19 – 21.10.2025 Δωρητής: Υπουργός Εξωτερικών Αλβανίας. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

α/α 17: «Αναμνηστικό δώρο: βάζο και μαντήλι» – 11.12.2025 – Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.

α/α 18: «Αγαλματίδιο με θέμα Εγκυμονούσα» – Μάρτιος 2025 – Δωρητής: Γεώργιος Πετρίδης, Γλύπτης. Αποδέκτης: Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

α/α 19: «Ζωγραφική σε καμβά» – 31.01.2025-02.02.2025 – Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

α/α 20: «Ζωγραφική σε νοβοπάν με χρήση χαρτοπολτού» – 31.01.2025- Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. 02.02.2025 Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

α/α 21: «Πιστό αντίγραφο – μινιατούρα του κτηρίου της εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ συνοδευόμενο από χρυσό μετάλλιο με απεικόνιση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.» – 01.10.2025 – Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.

α/α 22: «Γυάλινο αγαλματίδιο που αναπαριστά αετό» 18.09.2025 Δωρητής: Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας



Η Σημειολογία των Δώρων

Τα δώρα αυτά λειτουργούν ως φορείς πολιτιστικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, τα χειροποίητα χαλιά από τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας (Volodimir Zelenski), καθώς και η χαλκογραφία του Αγίου Τάφου από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, υπογραμμίζουν τους ισχυρούς δεσμούς και τον σεβασμό προς την παράδοση και τη θρησκευτική κληρονομιά.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά στην ελληνική ομογένεια της Μαριούπολης, η οποία προσέφερε στην Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έργα ζωγραφικής σε καμβά και νοβοπάν, συμβολίζοντας την αντοχή του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή.

