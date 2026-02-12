Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη (11/02) η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Παρά το θερμό κλίμα και τις φιλοφρονήσεις, η συνάντηση επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο παράλληλων μονολόγων στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα, με τις δύο πλευρές να οχυρώνονται πίσω από τις πάγιες «κόκκινες γραμμές» τους.

Τα Σημεία Τριβής και οι «Κόκκινες Γραμμές»

Παρά την προσπάθεια διατήρησης θετικού κλίματος, οι ηγέτες δεν παρέλειψαν να θέσουν τις δομικές τους διαφορές:

Αιγαίο & Casus Belli: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ κάλεσε έμμεσα για την άρση του casus belli (απειλή πολέμου) που ισχύει από το 1995.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά προς επίλυση είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ κάλεσε έμμεσα για την άρση του casus belli (απειλή πολέμου) που ισχύει από το 1995. Μειονότητες: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε τον όρο «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε άμεσα, παραπέμποντας στη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία ορίζει ρητά τη μειονότητα ως θρησκευτική (μουσουλμανική).



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε τον όρο «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε άμεσα, παραπέμποντας στη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία ορίζει ρητά τη μειονότητα ως θρησκευτική (μουσουλμανική). Γαλάζια Πατρίδα: Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για «αλληλένδετα προβλήματα» στο Αιγαίο, μια αποστροφή που ερμηνεύεται ως εμμονή στις μονομερείς διεκδικήσεις της Άγκυρας.

Οι 7 Συμφωνίες «Χαμηλής Πολιτικής»

Στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, υπογράφηκαν επτά κείμενα που στοχεύουν στην εμπέδωση της συνεργασίας σε καθημερινά ζητήματα:

α/α - Τομέας Συνεργασίας -Περιεχόμενο Συμφωνίας

1 - Πολιτισμός - Μνημόνιο κατανόησης για πολιτιστικές ανταλλαγές

2 - Οικονομία - Συνεργασία «Enterprise Greece» και «Invest in Turkiye»

3 - Τεχνολογία - Πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτομία

4 - Πολιτική Προστασία - Ενίσχυση ετοιμότητας έναντι σεισμών

5 - Μεταφορές - Δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σμύρνης

6 - Εξωτερική Πολιτική - Συνεργασία στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου

7 - Κοινή Δήλωση - Επιβεβαίωση της «Διακήρυξης των Αθηνών» για καλή γειτονία

«Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην παρακαταθήκη Βενιζέλου – Ατατούρκ.

Οικονομία και Μεταναστευτικό

Οι δύο ηγέτες έθεσαν ως στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Στο μεταναστευτικό, σημειώθηκε πρόοδος με μείωση των ροών κατά 60%, αν και τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία για την αποφυγή νέων τραγωδιών στις ελληνικές θάλασσες.

