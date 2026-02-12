Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Πέμπτης (12/02), αναφέροντας πως ο πολιτικός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Η Πολιτική Διαδρομή και το Έργο του

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της κεντροδεξιάς παράταξης, υπηρετώντας για δεκαετίες τον δημόσιο βίο.

Πρώτα Βήματα : Γιος του Παναγή Παπαληγούρα, σπούδασε Νομική στην Αθήνα και συνέχισε με μεταπτυχιακά στο Λονδίνο.



: Γιος του Παναγή Παπαληγούρα, σπούδασε Νομική στην Αθήνα και συνέχισε με μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Ηγεσία ΟΝΝΕΔ: Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1976-1977.



Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ την περίοδο 1976-1977. Κοινοβουλευτική Πορεία: Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας το 1981 και επανεξελέγη συνολικά έξι φορές (1985, 1993, 1996, 2000, 2004, 2007).

Υπουργικά Αξιώματα

Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή, ανέλαβε κρίσιμα χαρτοφυλάκια:

Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007): Κατά τη θητεία του προώθησε σημαντικές αλλαγές στο δικαστικό σύστημα.

Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009): Διαχειρίστηκε ζητήματα της ελληνικής ναυτιλίας και των νησιωτικών υποδομών.

«Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα, αναγνωρίζοντας το ήθος και την προσφορά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία.

