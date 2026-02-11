Ολοκληρώθηκε στην Άγκυρα η κρίσιμη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία διήρκεσε περίπου 90 λεπτά. Οι δύο ηγέτες, σε κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνεδρίαση του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ), επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για διατήρηση του καλού κλίματος, παρά τις υφιστάμενες και «ακανθώδεις» διαφωνίες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι η Αθήνα και η Άγκυρα έχουν αποκαταστήσει ένα σαφές πλέγμα επικοινωνίας, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη «πολύτιμο φίλο», σημειώνοντας ότι κανένα πρόβλημα δεν είναι άλυτο αν υπάρχει καλή θέληση.



Οι Τρεις Πυλώνες της Συνεργασίας

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται πλέον πάνω σε μια δομημένη προσέγγιση:

Πολιτικός Διάλογος: Για τα μεγάλα ζητήματα και τις διεθνείς εξελίξεις. Θετική Ατζέντα: Εστίαση στην οικονομία, το εμπόριο (στόχος τα 10 δισ. δολάρια) και τον πολιτισμό. Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ): Πρόληψη εντάσεων στο πεδίο.



Τα Σημεία Τριβής και οι Διακριτές Θέσεις

Παρά το κλίμα συνεργασίας, οι δηλώσεις ανέδειξαν τις πάγιες διαφορές:

Μειονότητες : Ο κ. Ερντογάν έκανε ξανά λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε εμφατικά ότι το καθεστώς των μειονοτήτων ορίζεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης και ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης απολαμβάνουν καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας.

: Ο κ. Ερντογάν έκανε ξανά λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε εμφατικά ότι το καθεστώς των μειονοτήτων ορίζεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης και ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης απολαμβάνουν καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας. Θαλάσσιες Ζώνες: Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί στη Χάγη είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί στη Χάγη είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, βάσει του Δικαίου της Θάλασσας. Κυπριακό: Επισημάνθηκε η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γάζα: Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στις ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.



Τα «Κέρδη» της Συνάντησης

Μεταναστευτικό: Καταγράφηκε μείωση των ροών στο Ανατολικό Αιγαίο κατά 60%, με δέσμευση για περαιτέρω συνεργασία κατά των διακινητών.

Visa Express: Επιβεβαιώθηκε η επιτυχία του μέτρου για την επίσκεψη Τούρκων πολιτών σε 12 ελληνικά νησιά.

Συμφωνίες: Υπεγράφησαν μνημόνια συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, της παιδείας, του πολιτισμού και της πολιτικής προστασίας.

Η Επόμενη Μέρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επισκεφθεί την Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του ΑΣΣ, κλείνοντας με τη φράση: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, αλλά μπορούμε να την κάνουμε σύμμαχο».

