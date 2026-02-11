Με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εδραίωση μιας λειτουργικής διμερούς σχέσης, ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στο αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας λίγο μετά τις 14:15, συνοδευόμενος από δέκα υπουργούς, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει η Αθήνα στη συνέχεια του διαλόγου.

Η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο άρχισε στις 15:15, με έναν σύντομο και τυπικό διάλογο σε φιλικό κλίμα, ενώ ακολουθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ).



Το «μήνυμα ειρήνης» του Ερντογάν

Λίγη ώρα πριν την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης:

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες στοχεύουν στη συμβολή στην ειρήνη στην περιοχή, χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητώντας με πνεύμα αδελφοσύνης».



Η ατζέντα της συνάντησης

Παρά το θετικό κλίμα, η Αθήνα προσέρχεται με «χαμηλό πήχη» όσον αφορά τις προσδοκίες για επίλυση των μεγάλων διαφωνιών, εστιάζοντας στη «θετική ατζέντα»:

Μεταναστευτικό: Ενίσχυση της συνεργασίας για τη μείωση των ροών.

Οικονομία & Εμπόριο: Εμβάθυνση των εμπορικών συναλλαγών και υπογραφή νέων συμφωνιών.

Τουρισμός: Διευκόλυνση χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για Τούρκους πολίτες σε 12 νησιά του Αιγαίου.

Κλίμα & Πολιτισμός: Συνεργασία σε θέματα κλιματικής προστασίας και υποδομών.

Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι μοναδική διαφορά προς συζήτηση παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, ενώ τα θέματα κυριαρχίας αποτελούν «κόκκινη γραμμή».



Το πρόγραμμα της ημέρας

15:15: Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

16:15: Διευρυμένη σύσκεψη του ΑΣΣ και συναντήσεις υπουργών.

17:00: Κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών (δεν θα υποβληθούν ερωτήσεις από δημοσιογράφους).

Βράδυ: Επίσημο δείπνο, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου.

