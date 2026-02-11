Οριστική διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο της απόφασης μετά το επεισόδιο στο Στρασβούργο

Τίτλοι τέλους μπήκαν και επίσημα στη σχέση του Νίκου Παππά με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος επικύρωσε χθες την οριστική διαγραφή του ευρωβουλευτή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της απομάκρυνσής του από την ευρωομάδα του κόμματος τον περασμένο Δεκέμβριο, σφραγίζοντας την πολιτική του απομόνωση από την Κουμουνδούρου.

Αιτία της διαγραφής στάθηκε το σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2025, με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημοσιογράφου, η ένταση ξεκίνησε απρόκλητα μέσα σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν μέλη δημοσιογραφικής αποστολής και ο ευρωβουλευτής με συνεργάτες του.

Το χρονικό της καταγγελίας

Τα όσα περιέγραψε ο Νίκος Γιαννόπουλος στην αστυνομία της Αλσατίας σοκάρουν:

Η αρχή: Ο δημοσιογράφος κατήγγειλε πως ο ευρωβουλευτής του έβαλε τρικλοποδιά την ώρα που προσπαθούσε να αποχωρήσει.

Η επίθεση: Όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε τον λόγο, δέχθηκε –σύμφωνα με τη μήνυσή του– δύο γροθιές στο κεφάλι από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Η αντίδραση: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» φέρεται να ήταν η απάντηση του Νίκου Παππά στις φωνές του χτυπημένου δημοσιογράφου.

Μετά το συμβάν, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως δέχθηκε συνεχείς κλήσεις και μηνύματα στο κινητό του από τον ευρωβουλευτή, στα οποία δεν απάντησε, επιλέγοντας να ακολουθήσει τη νομική οδό.

Η επόμενη μέρα

Η διαγραφή από το κόμμα χαρακτηρίστηκε ως μια «τυπική αλλά επιβεβλημένη διαδικασία» από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η συμπεριφορά του ευρωβουλευτή κρίθηκε ασύμβατη με τις αξίες του κόμματος. Πλέον, ο Νίκος Παππάς παραμένει στην Ευρωβουλή ως ανεξάρτητος, ενώ η υπόθεση της επίθεσης βρίσκεται στα χέρια της γαλλικής και ελληνικής δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Συνταγματική Αναθεώρηση: Το στοίχημα Μητσοτάκη για το 2030 – Όλες οι αλλαγές σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Μονιμότητα και Ευθύνη Υπουργών