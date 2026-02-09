Την πόρτα της εξόδου του νοσοκομείου ΚΑΤ αναμένεται να περάσει εντός της ημέρας η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Μετά από μια εσπευσμένη επιστροφή από την Ιταλία και ένα επιτυχημένο χειρουργείο, η κ. Γκραμπόφσκι εισέρχεται πλέον σε φάση αποκατάστασης.

Το χρονικό και η επέμβαση:

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο (7/2) στο Μιλάνο, όπου το πρωθυπουργικό ζεύγος βρισκόταν για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026». Παρά το ευχάριστο κλίμα και τις αναρτήσεις στα social media –με τον πρωθυπουργό να σχολιάζει χιουμοριστικά πως «αυτή τη φορά δεν βρέχει»– ένα ατύχημα ανάγκασε το ζεύγος να διακόψει το ταξίδι του.

Η μεταφορά: Η κ. Γκραμπόφσκι μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Το χειρουργείο: Υποβλήθηκε σε μικροχειρουργική επέμβαση και στα δύο άνω άκρα (χέρια), την οποία διεκπεραίωσε ο συντονιστής διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής, Εμμανουήλ Φανδρίδης.

Η κατάσταση της υγείας της: Οι γιατροί δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, με την ανάρρωση να συνεχίζεται πλέον κατ' οίκον.

