Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ κινεζικών υπηρεσιών. Η έρευνα πλέον «ξεχειλώνει», βάζοντας στο μικροσκόπιο τα ταξίδια του στο εξωτερικό, τις μυστικές επαφές του, αλλά και την πιθανότητα να είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο δίκτυο πληροφοριοδοτών, στο οποίο ενδέχεται να εμπλέκονται ακόμα και απόστρατοι αξιωματικοί.

Οι «σκληρές» δηλώσεις Τσούκαλη: Ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο Action24, δεν μάσησε τα λόγια του, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς που αντικατοπτρίζουν το αίσθημα της κοινής γνώμης:

Για την τιμωρία του: «Εάν μπορούσα να νομοθετήσω, θα τον είχα στο Σύνταγμα να τον φτύνει όλη η Ελλάδα. Στον πόλεμο θα τον είχαν στήσει στα τρία μέτρα».



Πώς δρούσε μέσα στη μονάδα: Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα δείχνουν μια θρασύτατη δράση. Ο σμήναρχος φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας, βάζοντας μέσα στο στρατόπεδο το «επιχειρησιακό» του κινητό, με το οποίο μετέφερε απόρρητα δεδομένα.

