Μαρέβα Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα στην Ιταλία

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε το Σάββατο (7/2) στο Μιλάνο. Η κυρία Μητσοτάκη τραυματίστηκε και στα δύο της χέρια κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η επέμβαση και η κατάσταση της υγείας της
Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η κυρία Μητσοτάκη εισήχθη στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, Διευθυντής του ΕΣΥ και επικεφαλής της Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Σύμφωνα με το ιατρικό ρεπορτάζ:

  • Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  • Η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά.
  • Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της συζύγου του στο δημόσιο νοσοκομείο της Κηφισιάς.

