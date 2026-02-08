Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε το Σάββατο (7/2) στο Μιλάνο. Η κυρία Μητσοτάκη τραυματίστηκε και στα δύο της χέρια κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Η επέμβαση και η κατάσταση της υγείας της

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η κυρία Μητσοτάκη εισήχθη στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Φανδρίδης, Διευθυντής του ΕΣΥ και επικεφαλής της Κλινικής Χεριού – Μικροχειρουργικής Άνω Άκρου.

Σύμφωνα με το ιατρικό ρεπορτάζ:

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά.

Θα παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της συζύγου του στο δημόσιο νοσοκομείο της Κηφισιάς.

