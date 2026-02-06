Μια υπόθεση που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ένας 54χρονος σμήναρχος, διοικητής σε κρίσιμη μονάδα με ραντάρ, κατηγορείται ότι διέρρεε απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Κίνα, χρησιμοποιώντας μια απρόσμενη τεχνολογική μέθοδο: τα QR codes.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε όταν η CIA έστειλε ένα επείγον σήμα στην ΕΥΠ, οδηγώντας τους ερευνητές κατευθείαν στην «καρδιά» των ηλεκτρονικών συστημάτων της Αεροπορίας.



Το «μυστικό» κινητό και η παγίδα της τεχνολογίας

Ο σμήναρχος φαίνεται πως λειτουργούσε μεθοδικά, αλλά υποτίμησε την ικανότητα της αντικατασκοπείας να εντοπίζει ψηφιακά ίχνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Η μέθοδος QR: Ο κατηγορούμενος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα μετέτρεπε σε κωδικούς QR μέσω ειδικού λογισμικού, πιστεύοντας ότι έτσι οι πληροφορίες θα περνούσαν απαρατήρητες από τους ελέγχους.



Χρησιμοποιούσε δύο κινητά, ένα εκ των οποίων φέρεται να του είχε δοθεί από τις κινεζικές αρχές για την αποστολή κρυπτογραφημένων σημάτων. Η έφοδος στο γραφείο: Η ΕΥΠ και ο 5ος κλάδος του ΓΕΕΘΑ αιφνιδίασαν τον 54χρονο στο γραφείο του, περνώντας του χειροπέδες την ώρα που είχε πάνω του τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ο σμήναρχος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του μόλις ήρθε αντιμέτωπος με τα ψηφιακά πειστήρια, ενώ οι Αρχές αναζητούν τώρα έναν πολίτη που πιθανόν λειτουργούσε ως συνεργός του.



Τι περιμένει τον 54χρονο σμήναρχο

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, παραμένοντας ψύχραιμος σύμφωνα με τους συνηγόρους του. Ωστόσο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βαρύτατες:

Κατασκοπεία: Η διαρροή απορρήτων του ΝΑΤΟ σε τρίτη χώρα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα για στρατιωτικό.

Ποινές: Αν κριθεί ένοχος, η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρει κάθειρξη έως και 20 έτη.

Εθνική Ασφάλεια: Η θέση του ως διοικητής σε μονάδα με ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα καθιστά τη ζημιά στην εθνική άμυνα δυνητικά τεράστια.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την αντικατασκοπεία να «σκανάρει» όλες τις επαφές του σμηνάρχου το τελευταίο διάστημα.

