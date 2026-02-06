Σοκ στο Πεντάγωνο. Ένας σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του τα «κλειδιά» των νατοϊκών τηλεπικοινωνιών και του ηλεκτρονικού πολέμου, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας. Η υπόθεση, που θυμίζει κατασκοπευτικό θρίλερ, εκτυλίχθηκε στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι, όπου ο 50χρονος αξιωματικός υπηρετούσε σε θέση-κλειδί.

Το «σήμα» από το Παρίσι και η παγίδα της ΕΥΠ

Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικούς μήνες, όταν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες έστειλαν ένα επείγον, απόρρητο σήμα στην Αθήνα. Οι πληροφορίες των Γάλλων έδειχναν «διαρροή» από ελληνικό έδαφος προς το Πεκίνο. Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με την ασφάλεια του Στρατού, έθεσε αμέσως τον σμήναρχο υπό στενή παρακολούθηση.

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026. Η σύλληψη έγινε εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελέα, την ώρα που ο αξιωματικός φαίνεται πως ένιωθε απόλυτα ασφαλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ το βάρος της υπόθεσης μεγαλώνει καθώς φέρεται να προσπαθούσε να στρατολογήσει και άλλους συναδέλφους του, δημιουργώντας ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών μέσα στην «καρδιά» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόσβαση στα «ιερά και όσια» του ΝΑΤΟ

Το πρόβλημα για το ΓΕΕΘΑ και τη Συμμαχία δεν είναι μόνο η διαρροή εθνικών μυστικών, αλλά το γεγονός ότι ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα νατοϊκά σχέδια. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πληροφορίες για:

Συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επικοινωνιών.

Σχέδια πτήσεων και απόρρητες τεχνολογίες υπό αναβάθμιση.

Στρατηγικά σχέδια της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την περιοχή.

Το «λάθος» του αξιωματικού φαίνεται πως ήταν τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε μέσω των κωδικών QR που χρησιμοποιούσε για να εισέρχεται στα κρίσιμα αρχεία, επιτρέποντας στους αναλυτές της ΕΥΠ να «δέσουν» την υπόθεση.

Κυβερνητικό κενό στην ασφάλεια;

Η σύλληψη αυτή ανοίγει έναν τεράστιο κύκλο ερωτημάτων για τα αντανακλαστικά και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Πώς είναι δυνατόν ένας ανώτατος αξιωματικός σε τόσο νευραλγική θέση να δρούσε ανενόχλητος επί μήνες, τροφοδοτώντας μια ξένη δύναμη με πληροφορίες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια;

Οι Αμερικανοί έχουν ήδη εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον τους, καθώς η διαβάθμιση της υπόθεσης αγγίζει τον σκληρό πυρήνα των συμμαχικών συμφερόντων.

