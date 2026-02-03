Πολιτικό «σεισμό» προκαλεί ο Καραχάλιος: Το σενάριο για σύμπραξη Καρυστιανού – Παύλου Ντε Γκρες

Μια αποκάλυψη που αναμένεται να συζητηθεί έντονα έκανε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, συνδέοντας την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, με τον Παύλο Ντε Γκρες. Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, ο Παύλος σε επερχόμενη συνέντευξή του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί, πυροδοτώντας σενάρια για μια απρόσμενη πολιτική συμμαχία.

Το ερώτημα «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;» που έθεσε ο επικοινωνιολόγος, δεν είναι απλώς μια εικασία, αλλά μια αιχμή που αναδεικνύει την αναζήτηση ενός νέου πολιτικού πόλου απέναντι στην κυβερνητική κυριαρχία.

Τα δεδομένα της αποκάλυψης

Η Συνέντευξη: Ο Παύλος Ντε Γκρες φέρεται να δηλώνει στον Νίκο Χατζηνικολάου (σε συνέντευξη που θα προβληθεί την Πέμπτη) πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κατέβει στον πολιτικό στίβο με κάποιο κόμμα.

Το «Πάντρεμα»: Ο Νίκος Καραχάλιος αφήνει σαφείς υπόνοιες για μια συνεργασία της κ. Καρυστιανού με τον Παύλο, ένα σενάριο που αν επιβεβαιωθεί, θα ανακατέψει την τράπουλα στην αντιπολίτευση.

Αιχμές για τον Σούρλα: Ο επικοινωνιολόγος στρέφει τα βέλη του και προς τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, ρωτώντας τον αν συμφωνεί με αυτό το πολιτικό «συνοικέσιο».

Η κριτική ματιά: Γιατί αυτή η είδηση «καίει» το Μαξίμου;

Η πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου σχήματος που θα συνδυάζει το θεσμικό «ειδικό βάρος» ενός ονόματος όπως του Παύλου με το τεράστιο ηθικό φορτίο που κουβαλά η Μαρία Καρυστιανού, αποτελεί τον απόλυτο εφιάλτη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Αποσυσπείρωση της Δεξιάς: Ο Παύλος Ντε Γκρες θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ που νιώθουν απογοητευμένοι από την «κεντρώα» στροφή του κόμματος.

Ηθικό Μέτωπο: Η κ. Καρυστιανού παραμένει το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή στη μάχη κατά της κυβερνητικής αδιαφάνειας για το έγκλημα των Τεμπών.

Κυβερνητική Φθορά: Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση πιέζεται από σκάνδαλα και θεσμική κρίση, η ανάδυση ενός «ηγέτη» από έναν απρόσμενο χώρο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης εξελίξεων.

Το συμπέρασμα: Αν και οι δηλώσεις Καραχάλιου μπορεί να περιέχουν στοιχεία επικοινωνιακού παιχνιδιού, η ουσία παραμένει: Το πολιτικό κενό είναι πλέον τόσο μεγάλο, που ακόμα και τα πιο «εξωτικά» σενάρια συνεργασίας αρχίζουν να αποκτούν βάση στην κοινή γνώμη.

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!????❗️????

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να "πολιτευτει

με καποιο κομμα"..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Το απολυτο "παντρεμα"???? το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026

