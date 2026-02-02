Συνταγματική Αναθεώρηση: Τέλος στη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι φέρνει η σύνδεση με την αξιολόγηση

Ιστορική στροφή για τη δημόσια διοίκηση σηματοδοτεί το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (02/02/26), το οποίο θέτει στο επίκεντρο της Συνταγματικής Αναθεώρησης την αναθεώρηση του καθεστώτος μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει στον καταστατικό χάρτη της χώρας η σύνδεση της παραμονής στο Δημόσιο με την αποδοτικότητα και τη συνεχή αξιολόγηση.

Από την «Πλατεία Κλαυθμώνος» στη σύγχρονη εποχή
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η μονιμότητα θεσπίστηκε ιστορικά για να προστατεύσει τους υπαλλήλους από τις κομματικές διώξεις σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι:

  • Η εποχή αυτή έχει παρέλθει οριστικά.
  • Η μονιμότητα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως «δύναμη αδράνειας».
  • Το Δημόσιο πρέπει να ακολουθεί κανόνες αξιολόγησης παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν διεθνώς.

Αξιολόγηση: Επιβράβευση ή Απόλυση;
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε το στίγμα της νέας ρύθμισης, τονίζοντας ότι η προσέγγιση δεν θα είναι τιμωρητική αλλά αναπτυξιακή:

  • Επιβράβευση της συνέπειας: Η καλή απόδοση θα συνδέεται με μισθολογικά ή βαθμολογικά οφέλη.
  • Σύνδεση με τη μονιμότητα: Η αξιολόγηση θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της θέσης, στοχεύοντας σε όσους «παριστάνουν τους δημοσίους υπαλλήλους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
  • Θωράκιση κατά του λαϊκισμού: Η κατοχύρωση στο Σύνταγμα στοχεύει στο να μην μπορεί μια μελλοντική κυβέρνηση να καταργήσει την αξιολόγηση για λόγους ψηφοθηρίας.

Η πολιτική μάχη για το 2027
Η κυβέρνηση θεωρεί την αναθεώρηση αυτή ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να μην επιστρέψει η χώρα σε παρωχημένες πρακτικές του παρελθόντος. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η μάχη αυτή θα δοθεί ώστε να προστατευτούν οι επόμενες γενιές από πολιτικές που «υποθηκεύουν το μέλλον με δανεικά».

