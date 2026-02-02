Ιστορική στροφή για τη δημόσια διοίκηση σηματοδοτεί το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (02/02/26), το οποίο θέτει στο επίκεντρο της Συνταγματικής Αναθεώρησης την αναθεώρηση του καθεστώτος μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει στον καταστατικό χάρτη της χώρας η σύνδεση της παραμονής στο Δημόσιο με την αποδοτικότητα και τη συνεχή αξιολόγηση.

Από την «Πλατεία Κλαυθμώνος» στη σύγχρονη εποχή

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η μονιμότητα θεσπίστηκε ιστορικά για να προστατεύσει τους υπαλλήλους από τις κομματικές διώξεις σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Ωστόσο, υποστήριξε ότι:

Η εποχή αυτή έχει παρέλθει οριστικά.

Η μονιμότητα δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως «δύναμη αδράνειας».

Το Δημόσιο πρέπει να ακολουθεί κανόνες αξιολόγησης παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν διεθνώς.

Αξιολόγηση: Επιβράβευση ή Απόλυση;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσε το στίγμα της νέας ρύθμισης, τονίζοντας ότι η προσέγγιση δεν θα είναι τιμωρητική αλλά αναπτυξιακή:

Επιβράβευση της συνέπειας: Η καλή απόδοση θα συνδέεται με μισθολογικά ή βαθμολογικά οφέλη.



Η καλή απόδοση θα συνδέεται με μισθολογικά ή βαθμολογικά οφέλη. Σύνδεση με τη μονιμότητα: Η αξιολόγηση θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της θέσης, στοχεύοντας σε όσους «παριστάνουν τους δημοσίους υπαλλήλους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η αξιολόγηση θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της θέσης, στοχεύοντας σε όσους «παριστάνουν τους δημοσίους υπαλλήλους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Θωράκιση κατά του λαϊκισμού: Η κατοχύρωση στο Σύνταγμα στοχεύει στο να μην μπορεί μια μελλοντική κυβέρνηση να καταργήσει την αξιολόγηση για λόγους ψηφοθηρίας.

Η πολιτική μάχη για το 2027

Η κυβέρνηση θεωρεί την αναθεώρηση αυτή ως μια «ιστορική ευκαιρία» για να μην επιστρέψει η χώρα σε παρωχημένες πρακτικές του παρελθόντος. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η μάχη αυτή θα δοθεί ώστε να προστατευτούν οι επόμενες γενιές από πολιτικές που «υποθηκεύουν το μέλλον με δανεικά».

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης για Βιολάντα: Όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, αλλάζουν οι προτεραιότητες – Το μήνυμα για την τραγωδία στα Τρίκαλα