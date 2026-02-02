Σεισμός στη Νέα Αριστερά: Αποχώρηση Μπίστη και άλλων 9 στελεχών με «βολές» για την Κεντροαριστερά

Νέες αναταράξεις στο χώρο της Αριστεράς προκαλεί η ομαδική αποχώρηση δέκα μελών της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, ανάμεσα στους οποίους και το ιστορικό στέλεχος Νίκος Μπίστης. Η παραίτησή τους έρχεται ως «κεραυνός εν αιθρία» αμέσως μετά το συνέδριο του κόμματος, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ εσωκομματικό ρήγμα.

Το «κατηγορώ» για την εσωστρέφεια

Στην κοινή τους δήλωση, τα δέκα στελέχη εξαπολύουν δριμεία επίθεση στην ηγεσία των οργάνων του κόμματος, κάνοντας λόγο για έναν «ιδιότυπο πολιτικό και οργανωτικό δυϊσμό». Συγκεκριμένα, αναφέρουν:

Γλώσσα της ενότητας vs Ριζοσπαστισμός : Ενώ ο Πρόεδρος (Αλέξης Χαρίτσης) και η ΚΟ μιλούσαν για ενότητα, ο Γραμματέας και η πλειοψηφία των οργάνων εργάζονταν για μια περιχαρακωμένη «ριζοσπαστική Αριστερά».

: Ενώ ο Πρόεδρος (Αλέξης Χαρίτσης) και η ΚΟ μιλούσαν για ενότητα, ο Γραμματέας και η πλειοψηφία των οργάνων εργάζονταν για μια περιχαρακωμένη «ριζοσπαστική Αριστερά». Άρνηση συνεργασίας: Καταγγέλλουν την απόρριψη κάθε προοπτικής συμπόρευσης με την Κεντροαριστερά, επιλογή που χαρακτηρίζουν «πολιτικά καταστροφική».

Καταγγέλλουν την απόρριψη κάθε προοπτικής συμπόρευσης με την Κεντροαριστερά, επιλογή που χαρακτηρίζουν «πολιτικά καταστροφική». Αποδοκιμασία Τσίπρα: Στηλιτεύουν τη «φωτογραφική αποδοκιμασία» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση του συνεδρίου.

Αναζητώντας τη «Μεγάλη Κεντροαριστερά»

Οι αποχωρήσαντες, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης οι Πέτρος Φιλίππου και Άρης Στυλιανού, ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να μείνουν αδρανείς. Στόχος τους είναι η συμβολή στην ανασύνθεση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου με «αξιόπιστη ηγεσία», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ανάγκη δημιουργίας ενός κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Το συμπέρασμα: Η Νέα Αριστερά φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση εσωτερικής κρίσης, την ώρα που ο διάλογος για την «επόμενη μέρα» του προοδευτικού χώρου φουντώνει.

