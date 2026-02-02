Με μια κίνηση που χαρακτηρίζει ως «χρέος προς το μέλλον», ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μέσα από ένα τηλεοπτικό μήνυμα και μια αναλυτική επιστολή προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Σύνταγμα του 1975, αν και ανθεκτικό, ανήκει στον 20ό αιώνα και πρέπει πλέον να προσαρμοστεί στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Κλιματικής Κρίσης.

Τα 4 «κάστρα» που πέφτουν

Ο Πρωθυπουργός έθεσε με απόλυτη σαφήνεια τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, εστιάζοντας σε αλλαγές που θα συζητηθούν έντονα:

Μονιμότητα & Αξιολόγηση: Η «μάχη με το βαθύ κράτος» περνά μέσα από την αναθεώρηση της έννοιας της μονιμότητας. Στόχος είναι μια δημόσια διοίκηση όπου η διαρκής αξιολόγηση θα είναι η κινητήρια δύναμη.

Άρθρο 16: Οριστικό τέλος στο «αναχρονιστικό μονοπώλιο» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της μεταρρύθμισης.

Ευθύνη Υπουργών (Άρθρο 86): Μια προσωπική δέσμευση 20 ετών του Πρωθυπουργού παίρνει σάρκα και οστά, με την καθιέρωση τακτικών δικαστών στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης. Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Καθιερώνεται μία και μόνη εξαετής θητεία, ώστε ο ανώτατος άρχοντας να μένει μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και βλέψεις επανεκλογής.

Δημοσιονομική πειθαρχία και «Stop» στον λαϊκισμό

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στην πρόταση Μητσοτάκη είναι η εισαγωγή συνταγματικών δικλίδων για τη δημοσιονομική ισορροπία. Ο Πρωθυπουργός θέλει να διασφαλίσει ότι καμία μελλοντική κυβέρνηση δεν θα μπορεί να παρασυρθεί σε «ολέθριες» υποσχέσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την οικονομία της χώρας, θωρακίζοντας το πολίτευμα από τον λαϊκισμό.

Το μήνυμα προς την Αντιπολίτευση: «Είναι καιρός να τολμήσουμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καλώντας τα κόμματα να εγκαταλείψουν την «τοξικότητα» και να προσέλθουν στον διάλογο με πνεύμα ευθύνης.

Ο οδικός χάρτης των αλλαγών

Η διαδικασία θα τρέξει με γρήγορους ρυθμούς:

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου: Κατάθεση προτάσεων από τους βουλευτές της ΝΔ. Μάρτιος: Παρουσίαση της τελικής, ολοκληρωμένης πρότασης της κυβέρνησης. Απρίλιος: Έναρξη της επίσημης κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Διαβάστε ακόμα: Συνταγματική Αναθεώρηση: Τέλος στη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι φέρνει η σύνδεση με την αξιολόγηση