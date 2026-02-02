Η σημερινή Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026, αναμένεται να καταγραφεί ως μια από τις πιο κρίσιμες ημερομηνίες για τη θεσμική πορεία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνει τη μεγάλη απόφαση και ανοίγει επίσημα τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, φέρνοντας στο επίκεντρο αλλαγές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «ταμπού».

Το «τέλος» της μονιμότητας όπως την ξέραμε;

Η είδηση που ήδη προκαλεί τριγμούς είναι η πρόταση για το Άρθρο 103. Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να σπάσει τη «δύναμη αδράνειας» στο Δημόσιο, συνδέοντας πλέον τη μονιμότητα με την αυστηρή και συνεχή αξιολόγηση.

Η ανθρώπινη διάσταση: Δεν πρόκειται για μια απλή νομική αλλαγή, αλλά για μια κίνηση που αγγίζει την ασφάλεια χιλιάδων οικογενειών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, έσπευσε να καθησυχάσει τους υπαλλήλους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιστρέψουμε στην εποχή των αυθαίρετων απολύσεων από Δημάρχους, όμως το μήνυμα είναι σαφές: Η αξιολόγηση κατοχυρώνεται συνταγματικά για όλους.

Τα 5+1 άρθρα που αλλάζουν την Ελλάδα

Πέρα από το Δημόσιο, η «βεντάλια» της αναθεώρησης περιλαμβάνει δομικές αλλαγές που θα μας απασχολούν για τις επόμενες δεκαετίες:

Άρθρο 16 (Παιδεία): Το τέλος του κρατικού μονοπωλίου. Στόχος είναι η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων που δεν θα είναι απλά παραρτήματα ξένων ιδρυμάτων.

Άρθρο 86 (Ευθύνη Υπουργών): Περιορισμός της προστασίας των πολιτικών προσώπων, ώστε οι υποθέσεις να πηγαίνουν ταχύτερα στη Δικαιοσύνη.

Άρθρο 90 (Ηγεσία Δικαιοσύνης): Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων, ώστε να σταματήσει η καχυποψία περί κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 30 (Πρόεδρος Δημοκρατίας): Πρόταση για μία και μοναδική 6ετή θητεία, για να μείνει ο θεσμός μακριά από κομματικά παζάρια.

Άρθρο 24 (Περιβάλλον): Εκσυγχρονισμός της χωροταξίας και της πολεοδόμησης, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία της φύσης.

Η «παγίδα» των 200 βουλευτών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι για να γίνουν αυτές οι αλλαγές πράξη το 2027, χρειάζεται τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Με το βλέμμα στραμμένο στο ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται στο αποψινό του μήνυμα και στη συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά (21:00, ΣΚΑΪ) να θέσει το δίλημμα: Εκσυγχρονισμός ή άρνηση;

