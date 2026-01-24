Έλενα Ακρίτα: «Έχω κάνει έκτρωση, ακόμα και σήμερα υπολογίζω την ηλικία του»

Η ανάρτηση-γροθιά στο στομάχι της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ για την παράνομη άμβλωση που έκανε ως φοιτήτρια. Το ψυχικό κόστος, οι σκοτεινές εποχές και η αγκαλιά της Σύλβας Ακρίτα που την έσωσε.

Σε μια βαθιά προσωπική και επώδυνη αποκάλυψη προχώρησε η Έλενα Ακρίτα, παρεμβαίνοντας στη δημόσια συζήτηση για το δικαίωμα στην άμβλωση. Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε τη δική της εμπειρία από την εποχή που η διακοπή κύησης ήταν παράνομη στην Ελλάδα.

«Αν είχα άλλη μάνα, η μοίρα μου θα ήταν το μαχαίρι ενός σκιτζή»

Η Έλενα Ακρίτα περιγράφει πώς, ως πρωτοετής φοιτήτρια, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Η σωτήρια παρέμβαση: Ευχαριστεί τη μητέρα της, Σύλβα Ακρίτα, η οποία χωρίς να την κρίνει, εξασφάλισε την εισαγωγή της σε οργανωμένο μαιευτήριο με ψεύτικο ιατρικό ιστορικό, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή της σε κάποιο βρώμικο δωμάτιο.

Το τραύμα που μένει: «Όποτε περνάω έξω από το συγκεκριμένο μαιευτήριο σφίγγεται η καρδιά μου. Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι τι θα είχε κάνει στη ζωή του. Δεν το έχω ξεπεράσει. Κι ούτε πρόκειται», γράφει χαρακτηριστικά.

«Πήρα τη σωστή απόφαση»

Παρά το δια βίου ψυχικό κόστος, η βουλευτής ξεκαθαρίζει πως και σήμερα την ίδια απόφαση θα έπαιρνε, τονίζοντας τη σημασία του δικαιώματος της γυναίκας να ορίζει το σώμα και το μέλλον της.

Διαβάστε ακόμα: Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης: Το «όχι» στον Τραμπ για τη Γροιλανδία και το ακυρωμένο ραντεβού στο Νταβός