Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αιχμηρή αντιπαράθεση ξέσπασε στον δημόσιο διάλογο, με την ιστορικό και συγγραφέα Λένα Διβάνη να εξαπολύει «πυρά» κατά της Μαρίας Καρυστιανού. Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σχετικά με τη δημιουργία πολιτικού φορέα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της συγγραφέως.

Από «Γυναίκα της Χρονιάς» στο... «Πολιτικά Επικίνδυνη»

Η Λένα Διβάνη, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στην περσινή της στάση και τη σημερινή πραγματικότητα:

Η περσινή στήριξη: Η συγγραφέας υπενθύμισε πως πέρυσι είχε επιλέξει την κ. Καρυστιανού ως «Γυναίκα της Χρονιάς», αναγνωρίζοντας τον αγώνα της για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών.

Η κατηγορία για «ακροδεξιά βιτρίνα»: Σήμερα, η κ. Διβάνη κατηγορεί τη Μαρία Καρυστιανού ότι χρησιμοποιεί «μισόλογα» και μια «δημοκρατική βιτρίνα» για να καλύψει ιδέες που, κατά την άποψή της, αγγίζουν την ακροδεξιά.

Το πολιτικό μέλλον: Χαρακτήρισε την κ. Καρυστιανού ως εν δυνάμει «πολιτικά επικίνδυνη», σημειώνοντας ειρωνικά πως «έμαθε πολύ γρήγορα» τους κανόνες της πολιτικής προτού καν βγει επίσημα «στο κλαρί».

Το σχόλιο της Διβάνη που προκάλεσε αντιδράσεις

«Πριν καλά καλά βγείτε στο κλαρί τα χρησιμοποιήσατε όλα τα μισόλογα... την καλοσυνάτη δημοκρατική βιτρίνα που καλύπτει ακροδεξιές ιδέες. Θα αποδειχθείτε πολιτικά επικίνδυνη; Ως επιστήμων νομίζω ναι».





Η παρέμβαση της Λένας Διβάνη το 2026 αναδεικνύει μια βαθιά πόλωση γύρω από πρόσωπα που ξεκίνησαν από τον ακτιβισμό και τη συλλογική θλίψη για να περάσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η κριτική της εστιάζει στον κίνδυνο «εργαλειοποίησης» του πόνου για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων που μπορεί να αποκλίνουν από το αρχικό αίτημα για δικαιοσύνη.

