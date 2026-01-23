Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας ολοκληρώθηκε το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, με τους «27» να εμφανίζονται ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Η προσωρινή υποχώρηση των ΗΠΑ στο ζήτημα της Γροιλανδίας και η αναστολή των δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αποφόρτισαν την ατμόσφαιρα, ωστόσο η Ε.Ε. παραμένει σε εγρήγορση για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της.

Τα 3 κεντρικά μέτωπα των Βρυξελλών

Η Σύνοδος Κορυφής επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες που καθορίζουν τις διατλαντικές σχέσεις για το 2026:

Γροιλανδία & Αρκτική: Οι ηγέτες εξέφρασαν την απόλυτη στήριξή τους στη Δανία. Η ασφάλεια στην Αρκτική αναβαθμίζεται σε «γεωπολιτική ανάγκη», με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προτείνει:

Διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας προς τη Γροιλανδία.

Επενδύσεις σε ευρωπαϊκά παγοθραυστικά και εξοπλισμούς κατάλληλους για το κλίμα της περιοχής.

Εμπορικές Σχέσεις: Η απόφαση Τραμπ να μην επιβάλει πρόσθετους δασμούς χαρακτηρίστηκε θετική εξέλιξη. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε ότι η Ε.Ε. «ξεπαγώνει» τις διαδικασίες επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας σταθεροποίηση της αγοράς.

Η πρόταση Μητσοτάκη για τη Γάζα

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τήρησε μια στάση λεπτών ισορροπιών, τονίζοντας ότι «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους».

Το «Παράθυρο» Συμμετοχής: Πρότεινε η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ειρήνης να διερευνηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα περιοριστεί αμιγώς στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

Στρατηγική Αυτονομία: Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την «ισχύ των αξιών» στην «αξία της ισχύος», επενδύοντας στην άμυνα και την ανταγωνιστικότητα.





Το 2026 σηματοδοτεί μια στροφή της Ευρώπης προς τον ρεαλισμό. Η αποφυγή της κλιμάκωσης με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ερμηνεύεται ως αδυναμία, αλλά ως στρατηγική προετοιμασία. Η Ε.Ε. δείχνει πλέον διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει «σκληρά» εργαλεία, όπως η χρηματοδότηση δικών της υποδομών στην Αρκτική, για να μην αφήσει κενά ισχύος που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν η Ρωσία ή η Κίνα.

Σημαντικό για την Ελλάδα: Η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο διαμεσολαβητή, επιδιώκοντας να κρατήσει τις ΗΠΑ εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου, παρά τις κατά καιρούς αναταράξεις.

