Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Ναι» στο Συμβούλιο Ειρήνης αλλά μόνο για τη Γάζα – Σημάδια εκτόνωσης για τη Γροιλανδία

Σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες (22 Ιανουαρίου 2026), προτείνοντας μια συμβιβαστική λύση απέναντι στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να διασφαλίσει την ελληνική παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις, χωρίς όμως να υπονομεύσει το κύρος του ΟΗΕ.

 Η «Φόρμουλα Μητσοτάκη» για το Συμβούλιο Ειρήνης

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) που ίδρυσε ο Τραμπ στο Νταβός προκαλεί τριγμούς, καθώς θεωρείται από πολλούς ως «ανταγωνιστής» του ΟΗΕ, με χώρες να καλούνται να πληρώσουν έως και 1 δισ. δολάρια για μια μόνιμη θέση.

  • Η πρόταση: Ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε η Ελλάδα και οι υπόλοιπες 12 προσκεκλημένες χώρες να συμμετάσχουν αποκλειστικά για το ζήτημα της επόμενης μέρας στη Γάζα.
  • Στόχος: Να βοηθήσει η Ελλάδα στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής χωρίς να προσυπογράψει τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα υποκαθιστά τα Ηνωμένα Έθνη.
  • Η «ακτινογραφία» του Συμβουλίου: Ήδη περίπου 35 χώρες (όπως Ισραήλ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία) έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση, ενώ η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν αρνητικοί.

Γροιλανδία: Από την απειλή πολέμου στη «συμφωνία-πλαίσιο»

Η ένταση των τελευταίων εβδομάδων, κατά τις οποίες ο Τραμπ απειλούσε ακόμα και με χρήση βίας ή εμπορικό πόλεμο για την απόκτηση της Γροιλανδίας, φαίνεται να εκτονώνεται.

  • Ο ρόλος του ΝΑΤΟ: Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα έχουν πάτημα στην Αρκτική.
  • Η θέση της Ελλάδας: Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται ενωμένη στο πλευρό της Δανίας, αναγνωρίζοντας όμως τις αμερικανικές ανησυχίες για την ασφάλεια, οι οποίες μπορούν να λυθούν χωρίς αλλαγή συνόρων.
  • Η νέα απειλή: Παρά την εκτόνωση, ο Τραμπ επανέφερε σήμερα το απόγευμα τις απειλές για δασμούς, με αφορμή την πώληση αμερικανικών ομολόγων από ευρωπαϊκές χώρες.

 

Η στρατηγική της Αθήνας είναι ξεκάθαρη: «Επιλεκτική Συνεργασία».

Το 2026, η Ελλάδα αρνείται να γίνει «δορυφόρος» μιας εξωτερικής πολιτικής που παρακάμπτει τους διεθνείς οργανισμούς. Η πρόταση για συμμετοχή μόνο στη Γάζα είναι ένας διπλωματικός ελιγμός: η Ελλάδα παραμένει «στο τραπέζι» των μεγάλων αποφάσεων για την περιοχή της (Μεσόγειος), αλλά κρατά αποστάσεις από το αμφιλεγόμενο Board of Peace του Τραμπ που απαιτεί υπέρογκα ποσά συμμετοχής. Η στήριξη στη Δανία για τη Γροιλανδία είναι επίσης κρίσιμη, καθώς προασπίζει την αρχή της εδαφικής κυριαρχίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τα ελληνικά εθνικά θέματα.

