Σε μια κρίσιμη καμπή για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής. Το ταξίδι του στο Νταβός ακυρώθηκε οριστικά λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων αλλά και της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα, αναγκάζοντας τον πρωθυπουργό να εστιάσει στο «μέτωπο» των Βρυξελλών όπου κρίνεται η συνοχή της Ευρώπης απέναντι στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Γροιλανδία: Η «κόκκινη γραμμή» της Αθήνας

Η Ελλάδα, μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του καθεστώτος της ως «καταστροφική» για το ΝΑΤΟ.

Διεθνές Δίκαιο: Ο πρωθυπουργός τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλα, πως η Ελλάδα κινείται πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ευρωπαϊκό έδαφος.



Ο πρωθυπουργός τόνισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κ. Τασούλα, πως η Ελλάδα κινείται πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί ευρωπαϊκό έδαφος. Σχέσεις με ΗΠΑ: Παρά τη στρατηγική σχέση Αθήνας-Ουάσινγκτον, η ελληνική κυβέρνηση συντονίζεται με το Παρίσι και το Βερολίνο για να αποτραπεί μια «ολική ρήξη» που θα μπορούσε να προκληθεί από τις δασμολογικές απειλές του Τραμπ.

Το «θρίλερ» του Νταβός και η Συμφωνία-Πλαίσιο

Ενώ ο Μητσοτάκης παρέμεινε στην Αθήνα για να συντονίσει την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας, στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» με τον Μαρκ Ρούτε για τη Γροιλανδία.

Ασάφεια: Η συμφωνία δεν περιέχει λεπτομέρειες, αφήνοντας την Ευρώπη σε αναμμένα κάρβουνα.

Απειλές: Ο Τραμπ δήλωσε πως αν η Δανία πει «όχι», οι ΗΠΑ «θα το θυμούνται», συνδέοντας το θέμα με τη μελλοντική προστασία που παρέχει το ΝΑΤΟ.

Η Σύνοδος Κορυφής και το «Όχι» στη Γάζα

Απόψε στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επικυρώσει την αρνητική στάση της Ελλάδας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα. Η Αθήνα θεωρεί πως η πρωτοβουλία αυτή υπονομεύει τον ΟΗΕ, ενώ η οικονομική απαίτηση του 1 δις δολαρίων για συμμετοχή κρίνεται παράλογη.

Η Ελλάδα επιχειρεί μια λεπτή άσκηση ισορροπίας. Από τη μία δεν θέλει να διαταράξει τις αμυντικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, από την άλλη όμως δεν μπορεί να αποδεχθεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός κράτους-μέλους της ΕΕ (Δανία), καθώς αυτό θα άνοιγε την «Κερκόπορτα» για παρόμοιες διεκδικήσεις στην περιοχή μας.

Διαβάστε ακόμα: Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Η βαθιά υπόκλιση του Παύλου, το «αντίο» της Βασίλισσας Σοφίας και η ταφή στο Τατόι