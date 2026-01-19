Μέτωπο «πυρών» από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα δέχεται η Μαρία Καρυστιανού μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις. Η πρότασή της για «δημόσια διαβούλευση» στο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, οι οποίοι κάνουν λόγο για οπισθοδρόμηση και επικίνδυνες τοποθετήσεις.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η Αρχική Δήλωση: Η Μ. Καρυστιανού χαρακτήρισε τις αμβλώσεις «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», δηλώνοντας πως ως παιδίατρος «διχάζεται» ανάμεσα στα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου.

Παύλος Μαρινάκης: Χαρακτήρισε «φοβερό» να ακούγονται τέτοιες απόψεις από γιατρό, τονίζοντας ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» και η αυτοδιάθεση του σώματος είναι αδιαπραγμάτευτη.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Έκανε λόγο για «άκρως επικίνδυνη» τοποθέτηση που ταυτίζεται με την ατζέντα της ακροδεξιάς (Τραμπ, Όρμπαν), σημειώνοντας ότι τα δικαιώματα δεν είναι «α λα καρτ».

Πολιτική Αιχμή: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε αιχμές για τη χρήση του «συλλογικού τραύματος» (Τέμπη) ως «βατήρα» για προσωπική πολιτική ανέλιξη.



Παύλος Μαρινάκης: «Τελεία και παύλα στην αυτοδιάθεση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε ξεκάθαρη θέση, σημειώνοντας πως όσο η παρούσα κυβέρνηση είναι «στα πράγματα», δεν θα επιτρέψει την επιστροφή σε συζητήσεις που έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, διαχώρισε την είσοδο στην πολιτική λόγω προσωπικής τραγωδίας από την εκμετάλλευση του πένθους άλλων ανθρώπων για πολιτικά οφέλη.

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μαύρα σύννεφα για το Κράτος Δικαίου»

Από την πλευρά του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε πως το άνοιγμα αυτής της συζήτησης δεν προμηνύει τίποτα θετικό. «Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση μετά από αγώνες δεκαετιών», ανέφερε, καλώντας σε ένα σαφές μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό.

