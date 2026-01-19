Με τη φράση «ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έδωσε το σήμα της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με τους «σκληρούς» των μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρά το καλό κλίμα και τη διάρκεια των 4,5 ωρών, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι το οικονομικό πλαίσιο που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα είναι οριστικό, αφήνοντας περιθώριο μόνο για «τεχνικές βελτιώσεις».

Τα 4 σημεία-κλειδιά της συνάντησης

Τέλος στις Παροχές: Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στις βασικές εξαγγελίες για το ρεύμα και το πετρέλαιο. «Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμμετοχή σε Επιτροπές: Συμφωνήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών σε επιμέρους επιτροπές για την εξέταση του κόστους παραγωγής και των τεχνικών ζητημάτων.

Η Στάση των Αγροτών: Οι εκπρόσωποι των 62 μπλόκων (Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων) αποχώρησαν για να ενημερώσουν τις γενικές συνελεύσεις. Το ραντεβού στη Νίκαια την Τρίτη (20/1, 18:00) θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ανοιχτοί Δρόμοι: Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο διάλογος συνεχίζεται μόνο με ανοιχτούς δρόμους, προειδοποιώντας για τη μη ανοχή σε αποκλεισμούς εθνικών οδών.

«Είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Σχολιάσαμε προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να δούμε επιπλέον ζητήματα για το κόστος παραγωγής, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αντλία, το αγροτικό πετρέλαιο ζητήματα που έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το αττάκ, την κτηνοτροφία και την μελισσοκομία.

Συμφωνήσαμε να συσταθούν επιμέρους επιτροπές και μια σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, έχουμε μπροστά μας τη νέα ΚΑΠ, μεγάλα αρδευτικά έργα, αλλά και θεσμικά ζητήματα. Ζητήματα που πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλα μαζί. Εύχομαι και ελπίζω να πρυτανεύσει η κοινή λογική.

Ετέθησαν ζητήματα τα οποία άκουσε ο πρωθυπουργός και χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας. το βασικό πλαίσιο έχει τεθεί αλλά ζητήματα τεχνικά μπορούν να συζητηθούν. Δεν θα αλλάξει κάτι πέραν των βασικών εξαγγελιών.

Το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Τεχνικά ζητήματα η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει.

Η συζήτηση ήταν πραγματικά παραγωγική, αναλυτική. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στο πλευρό τους.

Για τους κτηνοτρόφους έχει εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, μεθεπόμενη εβδομάδα υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».





Τι ζήτησαν οι «31» και τι έλαβαν

Οι αγρότες προσήλθαν με λίστα 14 αιτημάτων, εστιάζοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Η κυβέρνηση αντέτεινε τις ήδη ανακοινωθείσες ελαφρύνσεις (κατάργηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο, χαμηλότερο τιμολόγιο ρεύματος), τονίζοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί.

Το παρασκήνιο της συνάντησης

Πρόκειται για την πιο πολύωρη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με κοινωνική ομάδα, γεγονός που δείχνει τη δυσκολία της εξίσωσης. Οι αγρότες από την πλευρά τους δήλωσαν ότι «η κυβέρνηση συζητά μόνο τεχνικά ζητήματα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ικανοποίηση από τη συνάντηση είναι περιορισμένη.

Μετά από μια εξαντλητική αναμέτρηση επιχειρημάτων που διήρκησε από τις 12:30 το μεσημέρι, οι 31 εκπρόσωποι των αγροτών ετοιμάζονται να εξέλθουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν, καθώς αυτές θα δώσουν το στίγμα για το αν βρέθηκε η «χρυσή τομή» ή αν η χώρα οδηγείται σε σιδηροδρομικούς και οδικούς αποκλεισμούς.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Τελευταία ενημέρωση: 17:35)

[17:30] – Ολοκλήρωση της συνάντησης

Οι αγρότες βρίσκονται ακόμα εντός του Μεγάρου Μαξίμου, οριστικοποιώντας τις τελευταίες λεπτομέρειες και προετοιμάζοντας την κοινή τους στάση απέναντι στις κάμερες. Η διάρκεια της συνάντησης (5 ώρες) υποδηλώνει ότι η συζήτηση μπήκε σε βάθος, πέρα από τα τυπικά.

[17:15] – Η στάση της Κυβέρνησης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια, εστιάζοντας στις ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ΕΦΚ, χωρίς όμως να δώσει υποσχέσεις που θα «τίναζαν στον αέρα» τον προϋπολογισμό.

[16:45] – Σε αναμμένα κάρβουνα τα μπλόκα

Σε Νίκαια, Κερδύλια και Μάλγαρα, οι αγρότες βρίσκονται πάνω στα τρακτέρ, περιμένοντας το σήμα από τους εκπροσώπους τους. Το «μήνυμα» που θα βγει από το Μαξίμου θα μεταφερθεί αμέσως στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που είναι προγραμματισμένες για απόψε και αύριο.



ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

Δηλώσεις Αγροτών: Οι πρώτες κουβέντες των εκπροσώπων έξω από το Μαξίμου θα δείξουν αν υπάρχει ικανοποίηση ή ρήξη.

Κυβερνητική Ενημέρωση: Ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να δώσει το στίγμα των προτάσεων που κατατέθηκαν.

Γενικές Συνελεύσεις: Η τελική απόφαση θα παρθεί στα μπλόκα. Αν η απάντηση είναι «όχι», η κάθοδος στην Αθήνα θεωρείται δεδομένη.

Με τον Πρωθυπουργό να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για νέα δημοσιονομικά μέτρα, η συνάντηση με την 31μελή επιτροπή των αγροτών ξεκίνησε με ειλικρινείς τοποθετήσεις. Ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στις επάλξεις, η Αθήνα περιμένει να δει αν ο λευκός καπνός θα βγει από το Μαξίμου ή αν οι κινητοποιήσεις θα πάρουν τη μορφή ολοκληρωτικού αποκλεισμού της χώρας.



ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Τελευταία ενημέρωση: 15:10)

[15:05] – Η εισαγωγική τοποθέτηση Μητσοτάκη

«Ελπίζω σε μια ουσιαστική συζήτηση για να μπει ένα τέλος στην ένταση», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία, τονίζοντας ότι «αυτά είναι τα όρια που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά και οι ευρωπαϊκοί κανόνες».

[14:45] – Τα 14 «καυτά» αιτήματα

Η αντιπροσωπεία των αγροτών παρέδωσε λίστα με 14 σημεία-κλειδιά. Πέρα από το κόστος παραγωγής, στην κορυφή βρίσκονται η ευλογιά των αιγοπροβάτων, οι παράνομες ελληνοποιήσεις και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

[14:15] – Μαρινάκης: «Δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ξεκάθαρος: «Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί». Η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να απομακρύνουν τα τρακτέρ και να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

[13:30] – Ποιοι είναι οι 25+6 εκπρόσωποι

Στο τραπέζι κάθονται ονόματα όπως οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας και Γιάννης Τσιούτρας, εκπροσωπώντας τα πιο «σκληρά» μπλόκα της χώρας (Νίκαια, Κερδύλια κ.α.).

[12:45] – Χρήστος Κέλλας: «Πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι με την κατάργηση του ΦΠΑ στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η τιμή του λίτρου για τους αγρότες θα πέσει σημαντικά, χαρακτηρίζοντας άλλες απαιτήσεις ως «μαξιμαλιστικές».



Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΡΑ

Νησέλι & Πράσινα Φανάρια: Ξεκίνησε η αποχώρηση των πρώτων τρακτέρ από αγρότες που ικανοποιήθηκαν από τις αρχικές δεσμεύσεις.

Σέρρες (Κερδύλια): Απόψε στις 19:30 η κρίσιμη γενική συνέλευση που θα αποφασίσει αν θα σβήσουν οι μηχανές.

Λάρισα (Νίκαια): Ραντεβού την Τρίτη στις 18:00 για να καθοριστεί η τελική στάση μετά την ενημέρωση από την Αθήνα.

