Σε «πεδίο μάχης» μετατρέπεται το πολιτικό σκηνικό λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Οι χυδαίοι χαρακτηρισμοί του πρώην «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσαν την άμεση αποπομπή του από την επιτροπή που θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου.

Το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε ομόφωνα να αποσύρει τον κ. Ανεστίδη, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές «αμαυρώνουν τον αγώνα των συναδέλφων». Τη θέση του αναμένεται να πάρει ο Κώστας Σέφης.

«Ήταν ιδιωτική συζήτηση» – Η απάντηση Ανεστίδη

Ο ίδιος, μιλώντας στο OPEN, ζήτησε συγγνώμη αλλά υποστήριξε ότι οι εκφράσεις ειπώθηκαν σε ιδιωτικό πλαίσιο («τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε»). Μάλιστα, άφησε αιχμές για τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας, εγείροντας ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Δέσμευση περιουσίας και έλεγχοι

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται καθώς η αστυνομία επέδωσε στον κ. Ανεστίδη εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του. Ο αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι πρόκειται για «πολιτική δίωξη» επειδή δεν ήταν αρεστός στην κυβέρνηση.

Σφοδρή επίθεση Άδωνι Γεωργιάδη

Στις εξελίξεις παρενέβη και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος χρησιμοποίησε βαρείς χαρακτηρισμούς για όσους βανδάλισαν τρακτέρ συναδέλφων τους που επέλεξαν τον διάλογο. «Μιλάμε για σιχαμένο πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ οι έρευνες στη Λάρισα για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

