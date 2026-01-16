Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει την κάθοδο στην πολιτική – «Θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού»

Σαφή πολιτική τροχιά παίρνουν πλέον οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού. Σε μια συνέντευξη-ποταμό, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών επιβεβαιώνει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που στοχεύει να αλλάξει το «διεφθαρμένο σύστημα».

Μιλώντας στο περιοδικό Down Town της Κύπρου, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζει πως, αν και δεν ξεκίνησε με σκοπό να γίνει πολιτικός, οι εξελίξεις και η ανάγκη για δικαιοσύνη την οδηγούν σε μια πιο δραστική λύση. «Το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και θα καταφέρει να ωριμάσει τόσο, ώστε να διεκδικήσει την ψήφο του λαού με αξιοπρέπεια», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Δεν με απασχολεί ποιος θα ηγηθεί»

Σχετικά με το όνομα του νέου φορέα και την ημερομηνία των ανακοινώσεων, η ίδια επισημαίνει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, καθώς πρόκειται για μια συλλογική διαδικασία. Παράλληλα, δηλώνει πως δεν την απασχολεί η θέση του επικεφαλής: «Ο ηγέτης βγαίνει από τον λαό, δεν αυτοπροτείνεται. Θα σεβαστώ τη γνώμη της πλειοψηφίας».

Η συγκλονιστική αυτοκριτική: «Φταίω!»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης, η κ. Καρυστιανού προχωρά σε μια σκληρή αυτοκριτική που συγκλονίζει: «Φταίω! Γιατί επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας. Έβλεπα τα σκάνδαλα και έλεγα "έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα". Με την ανοχή μας έγινε η χώρα η πιο διεφθαρμένη στην Ευρώπη».

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό, καθώς το «κίνημα των πολιτών» φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά με ορίζοντα τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

 

