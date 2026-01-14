Η βόμβα μεγατόνων έσκασε με την παρουσίαση του πορίσματος της ειδικής επιτροπής για το πρωτοφανές black out της 4ης Ιανουαρίου. Η διαπίστωση είναι ξεκάθαρη: Δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση, αλλά μια καθολική κατάρρευση λόγω παλαιότητας. Η εξέλιξη αυτή έφερε την άμεση παραίτηση του Διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργου Σαουνάτσου, μετά από αίτημα του Υπουργείου Μεταφορών.

Τα κύρια σημεία του πορίσματος «κόλαφος»

Τεχνική Αστοχία: Το πρόβλημα προκλήθηκε από έναν «ψηφιακό θόρυβο» που κατέλαβε όλες τις συχνότητες, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία.

Ανύπαρκτη Υποστήριξη: Το υφιστάμενο σύστημα είναι τόσο παλιό που ο κατασκευαστής δεν παρέχει πλέον υποστήριξη ούτε εγγυήσεις λειτουργίας.

Κίνδυνος Επανάληψης: Η επιτροπή προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση πως ένα ανάλογο ή και μεγαλύτερο περιστατικό δεν θα συμβεί στο μέλλον.

Η «κραυγή» των Ελεγκτών και οι χαμένες συμβάσεις

Η αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, αποκάλυψε ότι οι παρεμβολές στις συχνότητες είναι καθημερινή ρουτίνα, αναγκάζοντας τους ελεγκτές σε διαρκείς αυτοσχεδιασμούς για να διατηρήσουν την ασφάλεια των πτήσεων.

Επιπλέον, επανέρχεται στο προσκήνιο η αποκάλυψη του MEGA για τη σύμβαση του 2019. Αν και είχαν εγκριθεί εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, η σύμβαση παρέμεινε στα συρτάρια του Υπουργείου για χρόνια. Τώρα, το Υπουργείο Μεταφορών αναμένει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ενεργοποιήσει ξανά ένα έργο που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί εδώ και πέντε χρόνια.

Πολιτικός αντίκτυπος

Η παραίτηση Σαουνάτσου δεν σταμάτησε τις αντιδράσεις, καθώς η αντιπολίτευση και δημοσιογράφοι (όπως η Ράνια Τζίμα) κάνουν λόγο για μετατόπιση ευθυνών, τονίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία γνώριζε το πρόβλημα από τις αλλεπάλληλες επιστολές των εργαζομένων και τα πρόστιμα της Ευρώπης.

Το «πόρισμα-κόλαφος» για το μπλακ άουτ της 6ης Ιανουαρίου στο FIR Αθηνών ήρθε στο φως, αποδίδοντας την παράλυση των επικοινωνιών σε απαρχαιωμένα συστήματα και «ψηφιακό θόρυβο». Η άμεση παραίτηση του Διοικητή της ΥΠΑ, Γιώργου Σαουνάτσου, μετά από απαίτηση του υπουργού Χρίστου Δήμα, προκάλεσε την έκρηξη της Ράνιας Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Τα αμείλικτα ερωτήματα της δημοσιογράφου

Η Ράνια Τζίμα δεν χαρίστηκε στην πολιτική ηγεσία, θέτοντας ερωτήματα που αγγίζουν την ουσία της διοικητικής ευθύνης:

«Το μόνο κεφάλι που έπεσε ήταν αυτό του διοικητή» : Παρατήρησε ότι η παραίτηση του κ. Σαουνάτσου μοιάζει με κίνηση αντιπερισπασμού, αναρωτώμενη τι θα μπορούσε να κάνει ένας διοικητής για συστήματα που το ίδιο το κράτος αφήνει να παλιώνουν.

: Παρατήρησε ότι η παραίτηση του κ. Σαουνάτσου μοιάζει με κίνηση αντιπερισπασμού, αναρωτώμενη τι θα μπορούσε να κάνει ένας διοικητής για συστήματα που το ίδιο το κράτος αφήνει να παλιώνουν. Προαναγγελθέν μπλακ άουτ: Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν στείλει δεκάδες επιστολές προειδοποιώντας για την κατάσταση.

Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν στείλει δεκάδες επιστολές προειδοποιώντας για την κατάσταση. «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»: Υπογράμμισε ότι το θέμα είχε φτάσει μέχρι την Ευρώπη και είχαν επιβληθεί πρόστιμα, άρα η πολιτική ηγεσία τελούσε σε πλήρη γνώση του κινδύνου.

Τι λέει το πόρισμα

Η επιτροπή διερεύνησης απέκλεισε την κυβερνοεπίθεση, αλλά «έδειξε» σοβαρές παρωχημένες υποδομές και αδυναμία παροχής εγγυήσεων λειτουργίας. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλής διακινδύνευσης» από τον υπουργό στη Βουλή, προκαλώντας όμως την αντίδραση της αντιπολίτευσης και των ελεγκτών, οι οποίοι μιλούν για «διοικητικό αλαλούμ» που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

