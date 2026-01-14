Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων κατέληξε σε μια κοινή γραμμή πλεύσης. Οι «σκληροί» των κινητοποιήσεων αποδέχονται την πρόσκληση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό, θέτοντας όμως το δικό τους πλαίσιο εκπροσώπησης.
Η απόφαση του Παλαμά
- Συνάντηση με Μητσοτάκη: Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο και περιμένουν πλέον τον ορισμό της ημερομηνίας από το Μέγαρο Μαξίμου.
- Ενιαία επιτροπή: Αντί για τις δύο αρχικές επιτροπές, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας ενιαίας ομάδας
- Όχι στο συλλαλητήριο: Παρότι έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, τελικά επικράτησε η ψυχραιμότερη άποψη για διάλογο χωρίς παράλληλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα.
- Στάση αναμονής: Οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για να διευκολυνθεί ο διάλογος, όμως
Η απάντηση της Κυβέρνησης
Κυβερνητικά στελέχη κρατούν χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι όροι για τη συνάντηση παραμένουν απαράλλακτοι:
- Ανοιχτοί δρόμοι: Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών είναι προϋπόθεση για να καθίσει ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι.
- Λογικός αριθμός εκπροσώπων: Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα σχήμα που θα επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση (ίσως μικρότερο από τα 30 άτομα που προτείνουν οι αγρότες).
- Όχι στην παραβατικότητα: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει διάλογος με άτομα που επιδεικνύουν ακραίες συμπεριφορές.
