Εξελίξεις στα Μπλόκα: «Ναι» των αγροτών σε συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο στην Αθήνα

Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων κατέληξε σε μια κοινή γραμμή πλεύσης. Οι «σκληροί» των κινητοποιήσεων αποδέχονται την πρόσκληση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό, θέτοντας όμως το δικό τους πλαίσιο εκπροσώπησης.

Η απόφαση του Παλαμά

  • Συνάντηση με Μητσοτάκη: Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο και περιμένουν πλέον τον ορισμό της ημερομηνίας από το Μέγαρο Μαξίμου.
  • Ενιαία επιτροπή: Αντί για τις δύο αρχικές επιτροπές, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας ενιαίας ομάδας
  • Όχι στο συλλαλητήριο: Παρότι έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, τελικά επικράτησε η ψυχραιμότερη άποψη για διάλογο χωρίς παράλληλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα.
  • Στάση αναμονής: Οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για να διευκολυνθεί ο διάλογος, όμως

Η απάντηση της Κυβέρνησης

Κυβερνητικά στελέχη κρατούν χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι όροι για τη συνάντηση παραμένουν απαράλλακτοι:

  • Ανοιχτοί δρόμοι: Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών είναι προϋπόθεση για να καθίσει ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι.
  • Λογικός αριθμός εκπροσώπων: Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα σχήμα που θα επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση (ίσως μικρότερο από τα 30 άτομα που προτείνουν οι αγρότες).
  • Όχι στην παραβατικότητα: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει διάλογος με άτομα που επιδεικνύουν ακραίες συμπεριφορές.

