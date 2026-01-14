Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων κατέληξε σε μια κοινή γραμμή πλεύσης. Οι «σκληροί» των κινητοποιήσεων αποδέχονται την πρόσκληση για διάλογο με τον Πρωθυπουργό, θέτοντας όμως το δικό τους πλαίσιο εκπροσώπησης.

Η απόφαση του Παλαμά

Συνάντηση με Μητσοτάκη: Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο και περιμένουν πλέον τον ορισμό της ημερομηνίας από το Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο και περιμένουν πλέον τον ορισμό της ημερομηνίας από το Μέγαρο Μαξίμου. Ενιαία επιτροπή: Αντί για τις δύο αρχικές επιτροπές, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας ενιαίας ομάδας

Αντί για τις δύο αρχικές επιτροπές, αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας ενιαίας ομάδας Όχι στο συλλαλητήριο: Παρότι έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, τελικά επικράτησε η ψυχραιμότερη άποψη για διάλογο χωρίς παράλληλη διαδήλωση στην πρωτεύουσα.

Παρότι έπεσε στο τραπέζι η πρόταση για κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ, τελικά επικράτησε η ψυχραιμότερη άποψη για διάλογο χωρίς παράλληλη Στάση αναμονής: Οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί για να διευκολυνθεί ο διάλογος, όμως

Η απάντηση της Κυβέρνησης

Κυβερνητικά στελέχη κρατούν χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι όροι για τη συνάντηση παραμένουν απαράλλακτοι:

Ανοιχτοί δρόμοι: Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών είναι προϋπόθεση για να καθίσει ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών είναι προϋπόθεση για να καθίσει ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι. Λογικός αριθμός εκπροσώπων : Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα σχήμα που θα επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση (ίσως μικρότερο από τα 30 άτομα που προτείνουν οι αγρότες).

: Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα σχήμα που θα επιτρέπει ουσιαστική συζήτηση (ίσως μικρότερο από τα 30 άτομα που προτείνουν οι αγρότες). Όχι στην παραβατικότητα: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα γίνει διάλογος με άτομα που επιδεικνύουν ακραίες συμπεριφορές.

Διαβάστε ακόμα: Ραντεβού στο Μαξίμου: Οι δύο «γραμμές» των αγροτών και η «αγκάθι» της Mercosur