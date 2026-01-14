Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, ο Διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα. Η παραίτηση έγινε άμεσα δεκτή, ενώ καθήκοντα προσωρινού Διοικητή αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας, Γιώργος Βαγενάς.

Η αιτία της παραίτησης: Το πόρισμα για τις επικοινωνίες

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το σοβαρό «μπλακ άουτ» στις επικοινωνίες μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Τι συνέβη τεχνικά;

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το πρόβλημα οφείλεται σε παρωχημένα συστήματα που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές:

Τεχνολογία SDH : Το σύστημα επικοινωνίας φωνής βασίζεται σε τεχνολογία που ο ΟΤΕ είχε ενημερώσει πως είναι «εκτός υποστήριξης» ήδη από το 2019.



: Το σύστημα επικοινωνίας φωνής βασίζεται σε τεχνολογία που ο ΟΤΕ είχε ενημερώσει πως είναι «εκτός υποστήριξης» ήδη από το 2019. Ψηφιακός θόρυβος: Λόγω αποσυγχρονισμού των παλιών μηχανημάτων, οι πομποί στα βουνά άρχισαν να εκπέμπουν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας βουητό και μπλοκάροντας τις συχνότητες.



Λόγω αποσυγχρονισμού των παλιών μηχανημάτων, οι πομποί στα βουνά άρχισαν να εκπέμπουν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας βουητό και μπλοκάροντας τις συχνότητες. Ασφάλεια: Η επιτροπή απέκλεισε την κυβερνοεπίθεση, τονίζοντας ότι τα συστήματα είναι τόσο παλιά και αναλογικά που... δεν μπορούν καν να δεχθούν τέτοια επίθεση.

Οι εισηγήσεις για την επόμενη μέρα

Το πόρισμα προτείνει ριζικές αλλαγές για να μην επαναληφθεί τέτοιο περιστατικό:

Μετάβαση σε VoIP: Άμεση εγκατάσταση σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας. 495 Νέοι Πομποδέκτες: Αντικατάσταση του υλικού σε όλη τη χώρα. Μετεγκατάσταση ΚΕΠΑΘΜ: Μεταφορά του Κέντρου Ελέγχου από το Ελληνικό σε καταλληλότερο περιβάλλον. Συνεργασία ΥΠΑ-ΟΤΕ: Θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού άμεσης απόκρισης.

Διαβάστε ακόμα: Αγροτικά Μπλόκα: Μήνυμα Μαρινάκη για παρέμβαση της Αστυνομίας – «Θα εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι»