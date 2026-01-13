Σε μια δήλωση με διπλό μήνυμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την 3,5 ωρών συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τη μία, ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα στήριξης για το ρεύμα και το πετρέλαιο, και από την άλλη, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τη «μειοψηφία των μπλόκων» ότι η ανοχή της κυβέρνησης τελείωσε.

Οι νέες δεσμεύσεις: Ρεύμα και Πετρέλαιο

Ο Πρωθυπουργός εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις που καθιστούν, όπως είπε, το ελληνικό αγροτικό τιμολόγιο το χαμηλότερο στην Ευρώπη:

Χαμηλό ρεύμα για όλους: Στο καθεστώς χαμηλής τιμής εντάσσονται πλέον και όσοι αγρότες βρίσκονται σε ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς για έναν χρόνο.

Μηδενικός ΦΠΑ στην έκπτωση πετρελαίου : Εκτός από την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν πλέον ούτε τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή την έκπτωση.

: Εκτός από την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι αγρότες δεν θα πληρώνουν πλέον ούτε τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή την έκπτωση. Στήριξη κτηνοτρόφων: Πρόσθετα κονδύλια για όσους επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αλλά και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στη φυτική παραγωγή ζωοτροφών.



Το τελεσίγραφο του Πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής ως προς τις κινητοποιήσεις:

«Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας και τα όρια της κατανόησής της. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες. Η ταλαιπωρία της κοινωνίας μετά από 45 ημέρες δεν μπορεί να συνεχίζεται».



Η απάντηση των μπλόκων: Ραντεβού στον Παλαμά και «Απόβαση» στην Αθήνα

Η αντίδραση από το «σκληρό» μέτωπο των αγροτών ήταν άμεση. Η συντονιστική επιτροπή στον Πλατύκαμπο (μπλόκο Νίκαιας) ολοκληρώθηκε με τους αγροτοσυνδικαλιστές να μην πείθονται από τις πρωθυπουργικές δηλώσεις.

Αύριο οι αποφάσεις: Η Πανελλαδική Επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο στον Παλαμά Καρδίτσας για να αξιολογήσει τα μέτρα.

Κλιμάκωση: Ήδη στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για κάθοδο με τα τρακτέρ στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μεταφέρουν τη διαμαρτυρία τους έξω από τη Βουλή.

