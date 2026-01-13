Με την κυβέρνηση να κρατά πλέον το «μπαλάκι» των αποφάσεων, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2026, η κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την 25μελή αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων. Παρά το γεγονός ότι 57 μπλόκα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, οι «25 του Μαξίμου» έθεσαν επί τάπητος το σύνολο των προβλημάτων, με τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλλει άμεσες παρεμβάσεις.

«Το καθήκον μας το κάναμε» – Οι πρώτες δηλώσεις

Ο εκπρόσωπος των αγροτών της Κρήτης, Μανώλης Ορφανουδάκης, έδωσε το στίγμα της συνάντησης αμέσως μετά την έξοδό του από το Μέγαρο Μαξίμου:

«Η κυβέρνηση έδειξε ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε ότι άκουσε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για το ρεύμα και το πετρέλαιο. Αν δεν δοθούν λύσεις, θα γυρίσουμε στα μπλόκα».



Τι συζητήθηκε: Ρεύμα, Πετρέλαιο και ΕΛΓΑ

Στην 3,5 ωρών συζήτηση, η κυβέρνηση παρουσίασε το πλάνο της, αφήνοντας όμως «παράθυρο» για βελτιώσεις στα εξής σημεία:

Αγροτικό Ρεύμα: Εστίαση στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» με στόχο τη σταθερή τιμή (κοντά στα 8,5 λεπτά/kWh) και την κάλυψη οφειλών.

Εστίαση στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» με στόχο τη σταθερή τιμή (κοντά στα 8,5 λεπτά/kWh) και την κάλυψη οφειλών. ΕΦΚ Πετρελαίου: Η νέα ψηφιακή εφαρμογή (QR Code στο myDATA) για επιστροφή του φόρου «στην αντλία» από τον Νοέμβριο του 2026.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή (QR Code στο myDATA) για επιστροφή του φόρου «στην αντλία» από τον Νοέμβριο του 2026. ΕΛΓΑ: Αλλαγές στον κανονισμό για αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.



Η αιχμηρή εισήγηση Μητσοτάκη: «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συνάντηση με μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, στέλνοντας μήνυμα σε όσους επέλεξαν την αποχή:

«Συζητάμε πάντα με αυτούς που έχουν διάθεση να συζητήσουν. Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες».

«Με ενδιαφέρει να δούμε πώς οι λύσεις που έχουν ήδη δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά».



Ποιοι συμμετείχαν στην «ακτινογραφία» του διαλόγου

Στο τραπέζι κάθισαν εκπρόσωποι από 14 σημαντικά μπλόκα (Μικροθήβες, Νίκαια, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιάτο κ.α.).

Από πλευράς Κυβέρνησης, το «παρών» έδωσαν 11 στελέχη:

Κωστής Χατζηδάκης (Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης)

Κώστας Τσιάρας (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης)

Θάνος Πετραλιάς (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας)

Οι Υφυπουργοί Γ. Ανδριανός, Χρ. Κέλλας, Θ. Κοντογεώργης, Γ. Μυλωνάκης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.



Το επόμενο βήμα: Αναμονή και κλιμάκωση

Ενώ η κυβέρνηση επεξεργάζεται τις τελικές απαντήσεις που θα ανακοινωθούν «τις επόμενες ημέρες», τα μπλόκα παραμένουν σε αναβρασμό. Η Πανελλαδική Επιτροπή συνεδριάζει αύριο για να καθορίσει τη στάση της, με τους αποκλεισμούς σε Πλατύκαμπο, Αταλάντη και τελωνεία να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Διαβάστε ακόμα: «Βόμβα» από τους αγρότες: Στον αέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη – Τελεσίγραφο για την εκπροσώπηση